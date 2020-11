Incydent z Czarzastym przed Sejmem. Odpowiedź policji

Zabezpieczone nagranie wyraźnie pokazuje, która strona była atakującą. Wystarczyło po prostu okazać legitymację policjantom i osoba zostałaby przepuszczona. Niestety, mieliśmy do czynienia z ewidentnym naparciem na policjanta - powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak. Odniósł się do środowego incydentu przed parlamentem z udziałem wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

W środę wieczorem doszło do incydentu z udziałem wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego i funkcjonariuszy policji. Przed Sejmem odbywała się manifestacja przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa aborcyjnego.

Najpierw szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski wszedł na mównicę na sali sejmowej i powiedział, że wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty został pobity, kiedy próbował wejść na teren Sejmu. Sam Czarzasty mówił na konferencji prasowej, że nie będzie składał skargi na policjantów, którzy go "pchnęli".

Do wieczornej sytuacji odniósł się w czwartek rano rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak.

Wyjaśniał, że "w okolicach Sejmu było kilka osób, które chciały przejść kordon policyjny, przez grupę policjantów". - W tym przypadku przepuszczone zostały osoby, które pokazały legitymację - przekazał. - Pamiętajmy w tym przypadku, że policjanci mają bardzo dużo obowiązków dotyczących realizacji zadań ustawowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, ale do obowiązków policjantów nie należy znajomość wszystkich posłów, bez względu na to, jaką funkcję pełnią - powiedział.

- W tym przypadku wystarczyło po prostu okazać legitymację policjantom i osoba zostałaby przepuszczona. Niestety, mieliśmy do czynienia z ewidentnym naparciem na policjanta. W tym momencie policjant uderzył nogą o hak pojazdu i niestety doszło do bardzo poważnej kontuzji, która wyłącza policjanta na kilka co najmniej tygodni, jak nie miesięcy z dalszej służby - mówił rzecznik KSP.