Polska

Doradzają Nawrockiemu, za rządów PiS mieli obowiązek sprawdzić Czarzastego

|
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty odpowiada Nawrockiemu. "Porozmawiajmy o pana przeszłości"
Źródło: TVN24
Dwóch obecnych doradców z otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego kierowało Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy opisane zostały relacje, jakie miały łączyć Włodzimierza Czarzastego i Swietłanę Czestnych, Rosjankę, specjalistkę od dzieł sztuki. 

Prezydent Karol Nawrocki na organizowanej 11 lutego Radzie Bezpieczeństwa Narodowego chce poruszyć kwestię "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" obecnego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz tłumaczył w TVN24, że głowa państwa swoje wątpliwości opiera na "ustaleniach, które pojawiły się w przestrzeni medialnej". Pod koniec stycznia powiązane z Prawem i Sprawiedliwością media zarzuciły liderowi Lewicy kontakty ze Swietłaną Czestnych.

Jednak jako pierwszy biznesowe powiązania, które miały łączyć Włodzimierza Czarzastego i obywatelkę Rosji, specjalistkę od dzieł sztuki, opisał Tomasz Piątek w swojej książce "Wielkie łowy Kaczyńskiego". Została ona wydana latem 2023 roku. Czarzasty pełnił wtedy funkcję wicemarszałka Sejmu od niemal czterech lat.

Stanowisko objął także za zgodą między innymi 177 posłów PiS. Za powierzeniem Czarzastemu urzędu wicemarszałka głosowali wtedy między innymi były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz czy koordynujący wtedy służby specjalne Mariusz Kamiński.

Czarzasty już za rządów PiS podlegał ochronie kontrwywiadowczej

Gdy ukazała się śledcza publikacja Tomasza Piątka, szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, największej i najważniejszej polskiej służby specjalnej, był pułkownik Krzysztof Wacławek - dziś etatowy doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Jego zastępcą był zaś podpułkownik Lech Wojciechowski, który obecnie doradza szefowi prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomirowi Cenckiewiczowi.

Krzysztof Wacławek, szef ABW w latach 2020-2023
Krzysztof Wacławek, szef ABW w latach 2020-2023
Źródło: Paweł Supernak/PAP

- Stanowiska wicemarszałków podlegają ochronie kontrwywiadowczej, za co odpowiada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - mówi portalowi tvn24.pl poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Biernacki, członek sejmowej komisji do spraw służb specjalnych.

Tomasz Piątek na kilku stronach swojej książki opisał szczegółowo relacje mające łączyć wicemarszałka Czarzastego z obywatelką Rosji.

Niemal te same informacje pojawiły się w tekście "Niebezpieczne związki małżeństwa Czarzastych" w tygodniku "Gazeta Polska" z końca stycznia. Brak powołania się w publikacji na swoje wcześniejsze ustalenia Tomasz Piątek krytykował w mediach społecznościowych. "PiS mógł coś z tym zrobić, ale nie zrobił" - dodał.

Choć jego książka była poświęcona głównie odtworzeniu ścieżki do władzy Jarosława Kaczyńskiego, to wskazywał w niej również na "rosyjskie" relacje Włodzimierza Czarzastego. W tym kontekście opisywał sprawę czterogwiazdkowego hotelu Mościcki, który mieści się w znanej wypoczynkowej miejscowości Spała. Nieruchomość należy do spółki z branży wydawniczej "Muza", w której udziały ma żona Włodzimierza Czarzastego i on sam.

Spór o posiedzenie RBN. "Prezydent i jego doradcy chcą bić polityczną pianę"
Spór o posiedzenie RBN. "Prezydent i jego doradcy chcą bić polityczną pianę"

Czarzasty "nie zna" Czestnych

Z badań Tomasza Piątka wynikało, że od 2020 roku jednym ze współwłaścicieli działki, na której stoi hotel, jest Swietłana Czestnych. Wydawnictwo "Muza" wydało również dwie książki, których jest współautorką. Chodzi o "Pałac i ludzie. Historia rezydencji myśliwskiej w Białowieży w latach 1860-1945" oraz "Spała. Carska rezydencja".

Piątek odkrył rosyjskie rejestry gospodarcze, w których Swietłana Czestnych pojawiała się jako wspólniczka rosyjskiej spółki "Retro Plus". Z kolei tutaj jej wspólniczką była Asia Lwowna Borisowa, należąca do oligarchicznego kręgu wokół samego Władimira Putina.

"Asia Borisowa, współwłaścicielka deweloperskiej firmy Kredo, to osoba przemyślana i ostrożna. To ktoś, kto zarabia miliardy na dworze zbrodniczego dyktatora Władimira Putina - a równocześnie woli się nie chwalić swoimi pieniędzmi" - pisał Piątek.

Włodzimierz Czarzasty jako wicemarszałek Sejmu (13.07.2023 r.)
Włodzimierz Czarzasty jako wicemarszałek Sejmu (13.07.2023 r.)
Źródło: Tomasz Gzell/PAP

Wskazywał też na liczne publiczne inwestycje, które realizowała spółka Kredo. Chodzi między innymi o budynek rosyjskiego Sądu Najwyższego, Pałacu Tańca czy petersburski Dom Weteranów.

Czarzasty na pytania o Swietłanę Czestnych odpowiedział Piątkowi jedynie krótkim stanowiskiem: "Nie znam osoby, o którą pan pyta".

Nasi rozmówcy ze świata służb specjalnych nie mają żadnych wątpliwości, że te informacje miała obowiązek sprawdzić Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierowana jeszcze w połowie 2023 roku przez duet pułkowników Wacławek i Wojciechowski.

Kwestia ankiety bezpieczeństwa

Na początku obecnej kadencji parlamentu Włodzimierz Czarzasty został członkiem sejmowej komisji do spraw służb specjalnych i pracował w niej aż do początku grudnia, gdy obejmował funkcję drugiej osoby w państwie, czyli marszałka Sejmu.

Powiązane z PiS media zarzucają Czarzastemu, że nigdy nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa, która byłaby następnie zweryfikowana przez służby.

W niezależnych od siebie źródłach potwierdziliśmy, że polityk nie przeszedł procedury prześwietlenia przez służby specjalne. Takie same informacje przekazali w środę współautorzy "Podcastu politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki. Choć było to zgodne z prawem, to budziło zdziwienie u innych posłów. Co warte podkreślenia, w dniu rozpoczynającym sprawowanie mandatu posłowie automatycznie otrzymują dostęp do informacji o klauzuli "tajne". Dopiero gdy chcą mieć dostęp do najpilniej strzeżonych tajemnic - o kategorii "ściśle tajne", NATO i Unii Europejskiej - muszą przejść szczegółowe badanie przez służby.

- Gdy takie informacje miały paść, Czarzasty wychodził z posiedzenia komisji - mówią zgodnie w rozmowie z tvn24.pl posłowie.

Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski

Nie jest to bezprecedensowa sytuacja w historii tej komisji. Wielokrotnie zdarzało się, że jej członkowie - choć składali ankiety bezpieczeństwa - jeszcze przez wiele miesięcy nie otrzymywali samych poświadczeń, bo podane tam informacje weryfikowały służby specjalne.

To choćby przypadek posła PiS Waldemara Andzela, który w ubiegłej kadencji Sejmu był nawet szefem tej komisji. Tak samo było z Pawłem Kukizem, który również w przeszłości pracował w "speckomisji" czy jeszcze wcześniej z posłem Ruchu Palikota Arturem Dębskim.

Tusk i Nawrocki

"Donald Tusk nie mógł sobie wymarzyć lepszego rywala". O co naprawdę toczy się ich walka?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Sebastian Zakrzewski/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

Robert Zieliński
Robert Zieliński
Dziennikarz tvn24.pl
