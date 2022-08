Włodzimierz Czarzasty i Karol Karski o wspólnej przeszłości w ZSP. "Nasze drogi polityczne się rozeszły"

Historia znajomości Czarzastego i Karskiego

Czarzasty w "Kawie na ławę" w niedzielę wyjaśniał, że ZSP przetrwało i istnieje do dziś. - Tam żeśmy się z drogim Karolem poznali. Nasze drogi polityczne się rozeszły i tyle, ale trzeba o tym mówić - powiedział. - Od historii nikt nie ucieknie bez względu na to, jak szybko biega. Jeżeli ktoś był w socjalistycznym związku studentów polskich, to był i tyle - mówił. Dodał, że sam się do tego przyznaje.