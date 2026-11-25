Polska Włodzimierz Czarzasty do Jarosława Kaczyńskiego. "Niech pan zaprosi posłanki i posłów do siebie" Kamila Grenczyn |

Czarzasty do Kaczyńskiego: nie pozwolę, żeby pan dyskotekę przenosił do polskiego Sejmu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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W środę kancelaria Sejmu poinformowała, że Włodzimierz Czarzasty nie wyraził zgody na utworzenie "parlamentarnego zespołu do spraw przywrócenia oraz naprawy ładu konstytucyjnego, rozliczenia naruszeń prawa, w tym w szczególności działań mających na celu usunięcie przemocą konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej". Jak przekazano, zarządzenie marszałka Sejmu w tej sprawie jest datowane na 23 listopada.

O swojej decyzji Czarzasty mówił na briefingu prasowym. - Wniosek ten wpłynął ze strony pana Kaczyńskiego. Panie prezesie Kaczyński, nie powołam takiego zespołu, gdyż pisze pan o przywróceniu oraz naprawie ładu konstytucyjnego. Stwierdzam, że ład konstytucyjny nie został złamany i nie wymaga naprawy - zwrócił się do lidera PiS.

- Pisze pan o rozliczeniu naruszeń prawa, w tym w szczególności działań mających na celu usunięcie przemocą konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Kaczyński, nikt nie usunął przemocą żadnego konstytucyjnego organu - kontynuował marszałek Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty: jedni śpiewają, drudzy tańczą, trzeci handlują

Czarzasty ocenił następnie, że "przed Trybunałem Konstytucyjnym dwie osoby stoją, jedna siedzi". - Posłowie śpiewają, posłowie tańczą, sprzedawane są zegarki. Ostatnio nawet został uruchomiony zakład kosmetyczny. To jest dyskoteka. Nie pozwolę, żeby pan dyskotekę przenosił do polskiego Sejmu. Jeżeli pan uważa, że to jest problem, niech pan zaprosi koleżanki i kolegów, posłanki i posłów do siebie do domu - zaapelował do Kaczyńskiego.

Marszałek Sejmu mówiąc o "zakładzie kosmetycznym", nawiązał do materiału dziennikarki "Faktów" TVN Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, w którym ujawniono, że kiedy protestujący przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego "marzną dla Polski", Tomasz Sakiewicz, szef TV Republika, niedaleko od nich oddaje się zabiegom pielęgnacyjnym w salonie kosmetycznym.

Przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa protest, a Tomasz Sakiewicz korzysta z salonu kosmetycznego Źródło zdjęcia: Fakty TVN

- Nie róbcie pośmiewiska z Rzeczypospolitej. W związku z tym, proszę państwa, ponieważ obowiązkiem marszałka Sejmu jest stanie na straży praw, godności i powagi Sejmu, mając to na uwadze, odmówiłem zgody na utworzenie tego zespołu - zaznaczył Czarzasty.

Marszałek Sejmu był również pytany, jak skomentuje decyzję stołecznego ratusza o zakazie organizacji kolejnego zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Zgromadzenie przy Alei Szucha miało rozpocząć się o północy 30 listopada i trwać przez 36 dni, aż do 5 stycznia 2027 roku. - No i może dobrze, dlatego że idzie zima. Lepiej dyskoteki mieć w klubach, a nie na świeżym powietrzu - ocenił.

- Ludzie to widzą, że pod Trybunałem Konstytucyjnym jedni śpiewają, drudzy tańczą, trzeci handlują, a wszyscy się po prostu wygłupiają. Przecież to jest ośmieszenie w ogóle idei walki o cokolwiek - powiedział.

Jarosław Kaczyński: nogi nie odstawiamy, zespół powstanie

Prezes PiS ocenił na platformie X, że brak zgody na powołanie parlamentarnego zespołu do spraw przywrócenia i naprawy ładu konstytucyjnego to "kuriozalna decyzja marszałka Czarzastego". Zdaniem Kaczyńskiego pokazuje ona, "iż rządzący ewidentnie boją się odpowiedzialności za bezprawne działania wokół TK i innych instytucji państwowych". "Boją się także czegoś więcej: współpracy polskich patriotów, bo w składzie zespołu zasiadają przedstawiciele wielu środowisk patriotycznych. To wskazówka dla nas wszystkich, jak działać w przyszłości. Dlatego tym bardziej w sprawie zespołu parlamentarnego nogi nie odstawiamy. Zespół powstanie" - zapowiedział. Nie podał jednak szczegółów.

Kuriozalna decyzja marszałka Czarzastego o braku zgody na powołanie parlamentarnego zespołu ds. przywrócenia i naprawy ładu konstytucyjnego (…) pokazuje, iż rządzący ewidentnie boją się odpowiedzialności za bezprawne działania wokół TK i innych instytucji państwowych❗️



Boją się… pic.twitter.com/FyciFLRQMG — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) November 24, 2026 Rozwiń