Potrzebne "wyciszenie" i "koncyliacyjny gest"

W czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose poinformował na platformie X, że strona amerykańska nie będzie już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Napisał, że "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa uczyniły go poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem".

Kilka dni temu marszałek Sejmu odmówił poparcia wniosku o Pokojową Nagrodę Nobla dla Trumpa i argumentował, dlaczego amerykański prezydent na niego "nie zasługuje".

"Trudno o dobre rozwiązanie"

Zdaniem byłego wiceministra spraw zagranicznych prof. Artura Nowaka-Fara ze Szkoły Głównej Handlowej, zaistniała wymiana to "nie jest żaden spór", ponieważ ten musiałby się toczyć o coś, "co jest dla nas ważne" czy też dotyczyć "konkretnych decyzji".

Co mogą zatem zrobić obie strony, aby rozładować napięcie? - Zamilczeć - odpowiada były wiceszef MSZ.

Według Krzysztofa Wasilewskiego, amerykanisty i profesora z Politechniki Koszalińskiej, "trudno o dobre rozwiązanie" tej sytuacji, bo w takim przypadku "obie strony powinny wyjść jako zwycięskie".

W jego opinii do rozładowania napięcia potrzebne są "wyciszenie", a być może też "koncyliacyjny gest". - Myślę, że obaj powinni nawiązać kontakt poza mediami, żeby doprowadzić do spotkania lub wydania wspólnego stanowiska, a dopiero później się tym dzielić - zaznacza.

- Musimy pamiętać, że chodzi o coś zdecydowanie więcej niż animozje polityczne, a o trwałość naszego sojuszu. Jesteśmy w takim miejscu w Europie, że nie możemy sobie pozwolić na jego rozluźnienie - ocenia prof. Wasilewski.

Włodzimierz Czarzasty i Thomas Rose w czasie spotkania w Sejmie (30.12.2025 r.) Źródło: Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu

Spotkania marszałka z ambasadorem

Do ostatniego spotkania twarzą w twarz amerykańskiego ambasadora i marszałka Czarzastego, o którym informowała kancelaria Sejmu, doszło 30 grudnia ubiegłego roku. Jak czytamy w komunikacie, polski polityk powiedział, że "zawsze cenił sobie bardzo dobre kontakty Polski ze Stanami Zjednoczonymi" i "uważa USA za najważniejszego partnera" naszego państwa.

Jeszcze wcześniej w grudniu Włodzimierz Czarzasty i Thomas Rose mogli spotkać się przy okazji uroczystości zapalenia świec chanukowych w Sejmie.

