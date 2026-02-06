Potrzebne "wyciszenie" i "koncyliacyjny gest"

W czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose poinformował na platformie X, że strona amerykańska nie będzie już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Napisał, że "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa uczyniły go poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem".
Kilka dni temu marszałek Sejmu odmówił poparcia wniosku o Pokojową Nagrodę Nobla dla Trumpa i argumentował, dlaczego amerykański prezydent na niego "nie zasługuje".
"Trudno o dobre rozwiązanie"
Zdaniem byłego wiceministra spraw zagranicznych prof. Artura Nowaka-Fara ze Szkoły Głównej Handlowej, zaistniała wymiana to "nie jest żaden spór", ponieważ ten musiałby się toczyć o coś, "co jest dla nas ważne" czy też dotyczyć "konkretnych decyzji".
Co mogą zatem zrobić obie strony, aby rozładować napięcie? - Zamilczeć - odpowiada były wiceszef MSZ.
Według Krzysztofa Wasilewskiego, amerykanisty i profesora z Politechniki Koszalińskiej, "trudno o dobre rozwiązanie" tej sytuacji, bo w takim przypadku "obie strony powinny wyjść jako zwycięskie".
W jego opinii do rozładowania napięcia potrzebne są "wyciszenie", a być może też "koncyliacyjny gest". - Myślę, że obaj powinni nawiązać kontakt poza mediami, żeby doprowadzić do spotkania lub wydania wspólnego stanowiska, a dopiero później się tym dzielić - zaznacza.
- Musimy pamiętać, że chodzi o coś zdecydowanie więcej niż animozje polityczne, a o trwałość naszego sojuszu. Jesteśmy w takim miejscu w Europie, że nie możemy sobie pozwolić na jego rozluźnienie - ocenia prof. Wasilewski.
Spotkania marszałka z ambasadorem
Do ostatniego spotkania twarzą w twarz amerykańskiego ambasadora i marszałka Czarzastego, o którym informowała kancelaria Sejmu, doszło 30 grudnia ubiegłego roku. Jak czytamy w komunikacie, polski polityk powiedział, że "zawsze cenił sobie bardzo dobre kontakty Polski ze Stanami Zjednoczonymi" i "uważa USA za najważniejszego partnera" naszego państwa.
Jeszcze wcześniej w grudniu Włodzimierz Czarzasty i Thomas Rose mogli spotkać się przy okazji uroczystości zapalenia świec chanukowych w Sejmie.
