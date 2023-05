Cimoszewicz: Trybunał Konstytucyjny w Polsce nie istnieje. Nie są w stanie funkcjonować

Trybunał Konstytucyjny nie istnieje od momentu, kiedy pojawili się tam ludzie niebędący sędziami, występujący w roli sędziów, czyli tak zwani dublerzy - powiedział "Faktach po Faktach" europoseł i były premier Włodzimierz Cimoszewicz. - Oni nie są w stanie już w żaden sposób funkcjonować - stwierdził. W ocenie byłego premiera jest to "konsekwencja bezprawia, które czyniono od samego początku obecnych rządów PiS-owskich". Cimoszewicz skomentował także słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który opowiedział się za karą śmierci. - To czysto populistyczna propaganda - ocenił.

Cimoszewicz: to czysto populistyczna propaganda

- To jest kara nieludzka, to jest kara niebezpieczna. Gdyby obowiązywała podczas procesu Tomasza Komendy, to byłby on uniewinniany już po śmierci - powiedział w "Faktach po Faktach" Włodzimierz Cimoszewicz, komentując wypowiedź Morawieckiego.