"Wystarczy szanować prawo, żeby nie narażać się na konsekwencje"

- Będziemy naciskać na faktyczny element warunkowości związany z praworządnością w kolejnym budżecie unijnym, co zostało potwierdzone w zaktualizowanym projekcie. Kryzys pokazał, że jest to bardziej potrzebne niż kiedykolwiek - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova w poniedziałek na posiedzeniu komisji wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego.

Podczas tej samej debaty wiceprzewodnicząca KE wyraziła zdziwienie "porównaniem LGBT do ideologii komunistycznej", jakiego dokonał prezydent Andrzej Duda, ponieważ "pamięta ideologię komunistyczną jako coś, co tłumiło i prześladowało każdego, kto był inny". Jourova odniosła się do słów prezydenta z sobotniej wizyty w Brzegu, gdzie Duda mówił o tym, że "ideologia LGBT" to "neobolszewizm", a "LGBT to nie ludzie, tylko ideologia".