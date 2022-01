Włodzimierz Cimoszewicz o Pegasusie: widzę tu potencjał karny, wielopiętrowe przestępstwo

Ja widzę tutaj ogromny potencjał karny. To jest wielopiętrowe przestępstwo - mówił o doniesieniach w sprawie inwigilacji programem Pegasus były premier i eurodeputowany Włodzimierz Cimoszewicz. Dodał, że zadza się z opinią profesora Andrzeja Zolla, że "można tutaj mówić o zbrodni szpiegostwa".

W przypadku Pegasusa "fake newsem jest to, że mamy do czynienia z programem do totalnej inwigilacji" - mówił w "Kawie na ławę" doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz. Przekonywał, że "żadnej totalnej inwigilacji nie było, ponieważ jest to system do inwigilacji punktowej".

Zybertowicz o Pegasusie: jest system do inwigilacji punktowej, konkretnych urządzeń TVN24

Do tych słów odniósł się gość niedzielnych "Faktów po Faktach" były premier i eurodeputowany Włodzimierz Cimoszewicz. - Jeżeli cnotą tej inwigilacji ma być to, że ona była punktowa, a nie masowa, to różnica dotyczy działania władz polskich i władz chińskich. Tam rzeczywiście identyczna inwigilacja obejmuje dzisiaj około miliarda ludzi - powiedział.

Cimoszewicz: PiS będzie próbował bagatelizować

- Oczywiście PiS będzie próbował to bagatelizować. Mam wrażenie, że ta afera, ten skandal, dołączy do długiej listy innych w wymiarze polityczno-propagandowym. Natomiast w wymiarze prawnym to jest być może taki przypadek, jak niepłacenie podatków przez Ala Capone. To znaczy, ja widzę tutaj ogromny potencjał karny. To jest wielopiętrowe przestępstwo - stwierdził Cimoszewicz.

Jako jedno z takich przestępstw wymienił niedopełnienie obowiązków oraz nieodpowiedzialne dysponowanie funduszami politycznymi, powołując się na słowa profesora Zybertowicza o tym, że wiceminister sprawiedliwości Michał Woś "podpisywał decyzję o przelaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na potrzeby CBA bez wiedzy, jakie konkretne techniczne rozwiązanie ma być zakupione za te środki". Cimoszewicz zgodził się z opinią profesora Andrzeja Zolla, że "można tutaj mówić o zbrodni szpiegostwa".

- Pamiętajmy z kim mamy do czynienia. (Mariusz) Kamiński, (Maciej) Wąsik i jeszcze dwie inne osoby, których nazwisk nie pamiętam, byli skazani za nadużycie władzy. Między innymi polegające na nielegalnych podsłuchach - przypomniał Cimoszewicz.

Inwigilacja przy użyciu systemu Pegasus

W zeszłym miesiącu AP poinformowała, że grupa badaczy z Citizen Lab, działająca przy Uniwersytecie w Toronto, w ekspertyzie wykazała, że w Polsce inwigilowani oprogramowaniem Pegasus byli mecenas Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek oraz senator KO Krzysztof Brejza. 29 grudnia 2021 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła Wrzosek wszczęcia śledztwa w sprawie cyberataku na jej telefon. Według Citizen Lab senator Krzysztof Brejza był 33 razy inwigilowany przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku, kiedy był szefem kampanii KO. Fakt, że Brejza był inwigilowany, potwierdziła niezależnie Amnesty International.

W wywiadzie dla tygodnika "Sieci" wicepremier ds. bezpieczeństwa i prezes PiS Jarosław Kaczyński potwierdził, że rząd kupił Pegasusa. Jednak ocenił, że kwestia inwigilacji tym systemem "to kolejna sprawa pod hasłem 'afera z niczego'". Kaczyński bagatelizował wątpliwości związane z tym, że zakup Pegasusa został sfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości.

Autor:mart//rzw

Źródło: TVN24