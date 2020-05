"Mamy po roku sytuację kalkę. Szumowski zachował się dokładnie tak samo jak Morawiecki"

"Gazeta Wyborcza" napisała w poniedziałek, że zanim Łukasz Szumowski wszedł do rządu, był udziałowcem dwóch z wielu spółek, których założycielem był jego starszy brat - Marcin Szumowski . Chodzi o firmy Vestera i Szumowski Investments. W czerwcu 2017 roku, kilka miesięcy po tym, jak został wiceministrem nauki, Łukasz Szumowski miał pozbyć się udziałów w spółkach, które następnie przejęła jego żona - Anna. Najwięcej, jak podaje gazeta, warte były udziały Szumowskiego w spółce Vestera. To ponad 87 tysięcy udziałów, które były warte 4 miliony 390 tysięcy złotych. "W oświadczeniach majątkowych ministra nie ma jednak śladu pieniędzy ze zbycia udziałów w spółkach, a tylko z tytułu zbycia udziałów w spółce Vestera Łukasz Szumowski powinien dysponować majątkiem znacznie większym niż 1134 złote" - pisze "GW".

Szumowski "ewidentnie staje się obciążaniem"

Były premier Włodzimierz Cimoszewicz w "Faktach po Faktach" w TVN24 ocenił, że "to, co zostało ujawnione w ostatnich dniach, jeszcze nie dotarło do bardzo dużej części społeczeństwa". - On (minister zdrowia Łukasz Szumowski - red.) ewidentnie staje się obciążeniem. Jest też nieco kompromitującym przypomnieniem tego, co działo się rok temu, kiedy ujawniono bardzo dwuznaczne zachowania pana Morawieckiego dotyczące jego majątku - mówił.

Przypomnijmy, że rok temu było głośno o zakupie przez Mateusza Morawieckiego działki we Wrocławiu od Kościoła, którą - jak się okazało się - przed wejściem do polityki ówczesny członek zarządu banku BZ WBK przepisał na żonę.

"Mamy po roku sytuację kalkę"

"To jest powód, dla którego w przyzwoicie funkcjonującym kraju minister powinien odejść ze stanowiska"

- Mimo że obejmował te stanowiska, nie doprowadził do takiej sytuacji, aby nie występował konflikt interesów. Ten konflikt interesów był zupełnie oczywisty - ocenił Cimoszewicz. Według niego, "to jest powód, dla którego w przyzwoicie funkcjonującym kraju oczywiście minister powinien odejść ze stanowiska". - A gdyby tego nie zrobił, stanowiłby gigantyczne polityczne obciążenie dla swojej formacji politycznej - dodał.

- W tym przypadku nie chodzi nawet o to, żeby namawiać pana Szumowskiego do ujawnienia majątku żony, tylko chodzi o to, że już coś się stało. Spółka, której był współwłaścicielem wraz ze swoim bratem, której nie jest tylko dlatego, że swoje udziały przekazał żonie, otrzymała od państwa - decyzjami instytucji, na których działalność on miał wpływ, bo je nadzorował jako wiceminister nauki - ogromne pieniądze. Kropka. To jest wystarczający powód do tego, żeby poniósł odpowiedzialność polityczną. W przypadku takich funkcjonariuszy państwa ta odpowiedzialność polega na odejściu ze stanowiska - skomentował.