Prokuratura chce uchylenia immunitetu Cimoszewiczowi

Białostocka prokuratura okręgowa wystąpiła do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosła Włodzimierza Cimoszewicza - poinformowała Prokuratura Krajowa. Śledczy chcą postawić politykowi zarzuty spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia.

Przestępstwa, których dotyczy śledztwo, zagrożone są karą trzech lat pozbawienia wolności. Wniosek prokuratury do Parlamentu Europejskiego jest związany z wypadkiem drogowym z 4 maja 2019 roku w Hajnówce. Jak przekazali śledczy, Cimoszewicz potrącił wówczas kobietę znajdującą się na przejściu dla pieszych. Według prokuratury, polityk nie zachował szczególnej ostrożności, a potrącona kobieta doznała rozległych obrażeń, skutkujących rozstrojem zdrowia na okres powyżej siedmiu dni.

Cimoszewicz: mój samochód nie miał ważnych badań, ale nie miało to żadnego związku z wypadkiem (wypowiedź z maja 2019 roku)

Samochód bez ważnych badań technicznych

Z informacji śledczych wynika, że europoseł nie pozostał na miejscu zdarzenia i nie powiadomił o wypadku policji ani pogotowia ratunkowego, tylko zabrał poszkodowaną do domu. - Następnie nie wrócił już na miejsce zdarzenia, tylko udał się do swojego miejsca zamieszkania. W związku z odniesionymi w wyniku wypadku obrażeniami kobieta została zabrana do szpitala przez osoby trzecie - wskazała prokuratura.