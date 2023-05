Włoski niszczyciel rakietowy Caio Duilio w Polsce. Ma wzmocnić obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową

czytaj dalej

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 451 dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Hiroszimy, by osobiście wziąć udział w szczycie G7. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Jake Sullivan informował wcześniej, że w Japonii Joe Biden planuje dwustronne spotkanie z Zełenskim. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.