Matteo Salvini przyjedzie do Warszawy. Został zaproszony przez prezesa PiS

Na wschodniej granicy toczy się wojna hybrydowa - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński, przemawiając w Krakowie z okazji Święta Niepodległości. Jak dodał, "mamy także duży kłopot na Zachodzie". - Chodzi o uznanie naszej podmiotowości, naszego prawa do organizowania polskich spraw - tłumaczył. - Jest trudno, ale to trudno w porównaniu z tym, co było 103 lata temu, to nic. Naprawdę tylko od nas zależy, czy damy sobie radę - powiedział.