Władze już w lutym wiedziały o problemie z jakością ukraińskich zbóż

Problemy polskich rolników z ukraińskim zbożem zaczęły się wiele miesięcy temu. Efekt jest taki, że dziś z tym polskim nie ma co zrobić. Od lipca ubiegłego roku, kiedy Unia Europejska zniosła cła i kontyngenty na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy , aż do 15 kwietnia tego roku rządzący w sprawie kryzysu zrobili bardzo niewiele, żeby nie powiedzieć nic.

Żeby tranzytowe zboże jednak nie zostawało w kraju, można było wprowadzić system kaucyjny lub kontrole GPS. Pomysłów było kilka - wystarczyło chcieć. - Jeżeli płaci się na granicy przy wjeździe do Polski i zwraca się kaucje przy wyjeździe, to albo by ktoś musiał bardzo dużo zapłacić, albo by wytransferował to zboże - mówi analityk finansowy Domu Inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński.