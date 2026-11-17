Polska Władysław Teofil Bartoszewski może stracić stanowisko wiceministra spraw zagranicznych Oprac. Filip Czerwiński |

Zgorzelski: wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski podał się do dymisji w związku z zarzutami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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W ubiegłym tygodniu Prokuratura Krajowa poinformowała, że prokurator z mazowieckiego wydziału zamiejscowego PK przedstawił 4 listopada posłowi PSL Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu zarzuty dotyczące między innymi przywłaszczenia powierzonych środków pieniężnych.

Władysław Teofil Bartoszewski - syn Władysława Bartoszewskiego (1922-2015), słynnego historyka i dyplomaty - oświadczył, że nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Władysław Teofil Bartoszewski Źródło zdjęcia: Rafał Guz/PAP

Tusk rozmawiał z Kosiniakiem-Kamyszem

W piątek wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL Piotr Zgorzelski przekazał na antenie TVN24, że na biurku premiera leży już podanie się do dymisji Władysława Teofila Bartoszewskiego w związku z zarzutami.

Także w ubiegłym tygodniu rzecznik rządu Adam Szłapka informował, że premier podejmie decyzję w sprawie Bartoszewskiego po rozmowie z liderem PSL, wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem.

We wtorek w Sejmie szef rządu powiedział, że rozmowa w tej sprawie już się odbyła. Jak dodał, lider PSL zasugerował mu wstrzymanie się z decyzją dotyczącą Bartoszewskiego do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd cywilny. Jak dodał, według jego informacji rozstrzygnięcie ma zapaść w pierwszej połowie grudnia.

- Gdyby się okazało, że potwierdza się ten zarzut, to pan minister się pożegna z pracą - zapowiedział Tusk. - Także do początku grudnia dałem im czas w tej kwestii - dodał.

Mienie Andrzeja Ciechanowieckiego

Prokuratura zarzuca Bartoszewskiemu przywłaszczenie mienia, które Andrzej Ciechanowiecki (historyk sztuki, kawaler Orderu Orła Białego, żył w latach 1924-2015) oraz Fundacja Non Omnis Moriar powierzyli mu w celu zarządzania.

Zarzuty dotyczące przywłaszczenia środków pieniężnych obejmują czyny z okresu od 9 lipca 2012 roku do 20 lutego 2015 roku. Łącznie dotyczą kwoty miliona funtów brytyjskich (około 5,3 miliona złotych), 405 tysięcy euro (około 1,8 miliona złotych) oraz ponad 6,6 miliona złotych.

Drugi zarzut dotyczy - jak przekazano - udaremnienia oraz uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela poprzez podejmowanie w okresie od 16 lipca 2012 roku do 9 marca 2022 roku szeregu działań polegających na ukryciu, zbyciu i darowaniu składników swojego majątku.

Bartoszewski nie przyznaje się

Odnosząc się do postawionych mu zarzutów, Bartoszewski oświadczył, że nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. "Jestem przekonany, że zarówno postępowanie karne, jak i nadal toczące się postępowanie cywilne potwierdzą moje racje i prawa do majątku" - dodał Bartoszewski.

Zapowiedział, że będzie bronił prawdy i swojego dobrego imienia w każdej instancji, "tak długo, jak będzie to konieczne".

Na początku października Bartoszewski zrzekł się immunitetu poselskiego. Wniosek o jego uchylenie Prokurator Generalny skierował do Sejmu w lipcu.