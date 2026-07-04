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Władysław Kosiniak-Kamysz złożył życzenia Amerykanom z okazji ich 250. rocznicy

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Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz
Dar Młodzieży na paradzie żaglowców w Nowym Jorku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
250 lat temu Amerykanie ogłosili swoją niepodległość. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz dołączył do tych, którzy z tej okazji składają im życzenia. "Łączą nas wspólne wartości, historia i odpowiedzialność za bezpieczeństwo" - napisał w serwisie X.

4 lipca 1776 roku przedstawiciele 13 brytyjskich kolonii w Ameryce podpisali Deklarację niepodległości, która uzasadniała prawo Trzynastu Kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej do wolności i niezależności od króla Wielkiej Brytanii Jerzego III.

Z okazji Dnia Niepodległości, życzenia Amerykanom złożył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Narodowi amerykańskiemu życzę pomyślności i dalszego rozwoju. Niech polsko-amerykańska przyjaźń pozostaje równie silna przez kolejne pokolenia" - napisał szef MON w serwisie X.

Wicepremier podkreślił, że Polskę i Stany Zjednoczone "łączy coś więcej niż sojusz". "Łączą nas wspólne wartości, historia i odpowiedzialność za bezpieczeństwo" - zaznaczył.

Życzenia do USA płyną też z MSZ i resortu infrastruktury

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział w nagraniu opublikowanym na X, że Polska "dołącza z radością do tych wyjątkowych obchodów". "To szczególny dzień także dla nas - właśnie dziś Dar Młodzieży z załogą studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wpływa do portu w Nowym Jorku" - przekazał minister.

"Z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki składam narodowi amerykańskiemu najserdeczniejsze życzenia dalszego rozwoju i pomyślności. Niech wieloletnia współpraca polsko-amerykańska w obszarach infrastruktury i transportu, w tym gospodarki morskiej i lotnictwa, nadal umacnia partnerstwo naszych państw oraz przynosi korzyści obu narodom" - napisał Klimczak we wpisie opublikowanym pod nagraniem.

Życzenia Amerykanom złożyło także Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Z okazji Dnia Niepodległości składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim świętującym w Stanach Zjednoczonych" - napisano we wpisie na X.

Szef ambasady RP w Waszyngtonie Bogdan Klich opublikował na X zdjęcie, na którym widoczny jest podświetlony w kolorach flagi USA budynek polskiej ambasady w Waszyngtonie. "Bądź zdrowa i silna, Ameryko" - podkreślił Klich.

Uroczystości w Waszyngtonie

Obchody 250. rocznicy powstania USA trwają kilka miesięcy, a główne uroczystości przypadają na sobotę, czyli Dzień Niepodległości. Za główne wydarzenia odpowiada organizacja Freedom 250, której powstanie ogłosił w ubiegłym roku prezydent USA Donald Trump.

W czerwcu w ogrodach Białego Domu na zbudowanej na tę okazję arenie odbyła się gala mieszanych sztuk walki. Zorganizowano ją w Dniu Flagi, a zarazem 80. urodzin prezydenta, ale wydarzenie prezentowano też jako część obchodów rocznicowych. W ubiegłym tygodniu w centrum Waszyngtonu rozpoczęła się wystawa, na której prezentują się amerykańskie stany.

Na sobotni wieczór zaplanowano "spektakularny wiec Trumpa pod hasłem 'Hołd dla Ameryki'", a po nim ma się odbyć "największy w historii" pokaz fajerwerków. CNN przypomniała, że w 1976 roku, podczas obchodów 200. rocznicy niepodległości USA, pokaz fajerwerków na National Mall w Waszyngtonie oglądało milion osób.

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Źródło: PAP
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Tagi:
USAWładysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony Narodowej
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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