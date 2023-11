Władysław Kosiniak-Kamysz wymieniany jako kandydat na ministra obrony

Władysław Kosiniak-Kamysz - potencjalny minister obrony

Gdyby Władysław Kosiniak-Kamysz został ministrem obrony, byłoby to spore zaskoczenie. Prezes PSL do tej pory nie zajmował się sprawami obronności. Byłby natomiast pierwszym od dziesięcioleci liderem partii politycznej na stanowisku szefa MON i pierwszym od wielu lat ministrem w tym resorcie, który nie jest przedstawicielem największego ugrupowania tworzącego koalicję.

Władysław Kosiniak-Kamysz - rodzina

Urodzony w 1981 roku Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz pochodzi ze znanej rodziny działaczy ruchu ludowego z Małopolski - Polskiego Stronnictwa Ludowego, a w PRL Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Jego ojciec, Andrzej Kosiniak-Kamysz był ministrem zdrowia przez cały okres działania rządu Tadeusza Mazowieckiego (1989-91), a wcześniej w 1989 r. wiceministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym w rządzie Mieczysława Rakowskiego z PZPR. Z resortem obrony związany był natomiast stryj Władysława, Zenon Kosiniak-Kamysz, polityk i dyplomata, który od marca 2008 roku do listopada roku 2009 był wiceministrem odpowiedzialnym za zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Co ciekawe, po tym jak Zenon Kosiniak-Kamysz został ambasadorem RP w Kanadzie, PSL do kwietnia 2012 roku nie miało swojego przedstawiciela w kierownictwie MON, co było wtedy źródłem tarć w ramach koalicji z Platformą Obywatelską.