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Władysław Kosiniak-Kamysz: Wołodymyr Zełenski powinien być w Gdańsku

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Władysław Kosiniak-Kamysz
Tusk: nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Na czele ukraińskiej delegacji, która weźmie udział w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku, stanie premier Julia Swyrydenko. Wydarzenie rozpocznie się w czwartek. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien być na tym spotkaniu, bo jest współorganizatorem.

W związku z eskalującym kryzysem na linii Wołodymyr Zełenski - Karol Nawrocki pod znakiem zapytania stał przyjazd prezydenta Ukrainy do Polski.

Kijów poinformował we wtorek, że na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swyrydenko. - Przewodniczę ukraińskiej delegacji i ogólnie naszym pracom podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy 2026 w Gdańsku. W jej skład wejdą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie państwowych przedsiębiorstw, przedstawiciele społeczności z całego kraju, a także urzędnicy państwowi i parlamentarzyści - przekazała Swyrydenko w mediach społecznościowych.

Donald Tusk o składzie delegacji i relacjach Polski z Ukrainą

- Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy - mówił premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Jak podkreślił, "pomogliśmy przygotować na konferencję 200 porozumień i umów", w tym "wiele umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny". - Mówimy o setkach miliardów dolarów. I to nie są polskie pieniądze, tylko to będą pieniądze do wydania także przez polskie firmy w Ukrainie po zakończeniu wojny - zaznaczył szef rządu. Podkreślił, że "w interesie Polski i Ukrainy jest, żeby ta współpraca była kontynuowana, ta którą zaczniemy między innymi tymi umowami i porozumieniami, jakie podpiszemy w Gdańsku w czasie konferencji". 

Premier dodał, że zdaje sobie sprawę, "jak łatwo dzisiaj jest rozpalić nastroje antypolskie w Ukrainie i antyukraińskie w Polsce i że można na tym zrobić naprawdę taki polityczny sukces wewnętrzny, pozorny sukces". - Niezależnie od tego, co będą mówiły sondaże, badania opinii publicznej i mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia - powiedział Tusk.

Marszałek Sejmu o obecności prezydenta Ukrainy

- Według moich informacji raczej pana prezydenta Zełenskiego nie będzie - potwierdził marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Ale dla mnie głównym źródłem i kontaktem jest szef parlamentu ukraińskiego. I mam informację, że on nie przyjedzie - dodał. Mimo to, jak mówił, on sam nie podjął jeszcze decyzji, czy w Gdańsku się pojawi.

Kto będzie przewodniczył polskiej delegacji? - Jeżeli jest pani premier Ukrainy, to rozumiem, że podstawową misję ma pan premier Donald Tusk i na pewno świetnie ją wypełni - powiedział Czarzasty.

Czarzasty o konferencji w Gdańsku: według moich informacji raczej pana prezydenta Zełenskiego nie będzie
Źródło: TVN24

Szef MON: Zełenski zbiera pokłosie swojej decyzji

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na przyczyny obecnego kryzysu. - Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego i trudno to pominąć przy każdej wypowiedzi. Gdyby nie jego decyzja o nadaniu jednostce imienia "Bohaterów UPA", nie mielibyśmy takiej sytuacji dzisiaj - powiedział.

Szef MON zaznaczył, że Zełenski "powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym". - Między przyjaciółmi mówi się szczerze. My szczerze powiedzieliśmy, co nas boli w tej decyzji prezydenta Zełenskiego. Dzisiaj zbiera on pokłosie tego. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak mówił, mimo to "dalej chcemy budować silne relacje z Ukrainą, bo to jest strategiczny ważny interes dla Polski". - Polska z Ukrainą przeciwko naszym wrogom, a nie wrogie nastawienie Ukrainy do Polski czy emocje wrogie z Polski do Ukrainy. Trzeba to zatrzymać, to jest bardzo niebezpieczne - zaapelował.

- My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski, budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą, gospodarcze były jak najlepsze. Ja wierzę, że po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Po tych emocjach znajdziemy wspólne rozwiązanie - powiedział.

Kosiniak-Kamysz: Zełenski zbiera pokłosie swojej decyzji, powinien być na konferencji
Źródło: TVN24

Leśkiewicz: pomoc Ukrainie jest czymś innym niż kwestie historyczne

W zeszły piątek prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To odpowiedź na nadanie przez prezydenta Ukrainy ukraińskiej jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA". Order Zełenski odesłał Nawrockiemu pocztą.

Rzecznik kancelarii prezydenta Rafał Leśkiewicz zapewniał we wtorek w TVN24, że decyzja Nawrockiego nie miała związku z terminem konferencji. - Zawsze można powiedzieć, że jest dobry albo zły moment. (…) Uważam, że to był dobry moment - powiedział Leśkiewicz w "Rozmowie Piaseckiego".

Jak mówił, "równo trzy tygodnie po decyzji prezydenta Zełenskiego - w obliczu iluś tam prób nawiązania kontaktu ze strony ukraińskiej i zakończenia tych prób kontaktu, wobec braku reakcji ze strony pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - pan prezydent podjął decyzję, którą zapowiedział trzy tygodnie wcześniej".

Podkreślił też, że odebranie orderu "nie ma wpływu" na dalszą pomoc Ukrainie. - Pomoc Ukrainie jest czymś innym niż kwestie historyczne - przekonywał. 

Czym jest Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy?

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference - URC 2026) odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2026 roku w Gdańsku. Jej współorganizatorami są Polska oraz Ukraina.

Celem wydarzenia jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju, a także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę. Poprzednia edycja odbyła się w Rzymie.

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Źródło: tvn24.pl, Reuters
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Tagi:
UkrainaWołodymyr ZełenskiKarol Nawrocki
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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