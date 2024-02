Kosiniak-Kamysz: w Bydgoszczy powstanie centrum NATO-Ukraina

- Podczas swojego wystąpienia podkreśliłem wydatki Polski na zbrojenia, na armię, na obronę narodową. Spośród państw NATO wydajemy najwięcej w stosunku do naszej gospodarki - to jest 4,23 procent PKB. (...) W tym ponad 50 procent idzie na modernizację armii. Pokazujemy i dajemy dobry przykład - powiedział szef polskiego resortu obrony.

Kosiniak-Kamysz: to pierwsza tego typu inicjatywa pomiędzy NATO a Ukrainą

- Był to proces wieloetapowy, ale dzisiaj - również po bilateralnych spotkaniach - cieszę się, że wszystkie państwa członkowskie wspierają tę inicjatywę. To jest pierwsza tego typu inicjatywa pomiędzy NATO a Ukrainą , która daje namacalne efekty - podkreślił Kosiniak-Kamysz, dodając, że centrum będzie zajmować się zbieraniem "doświadczeń płynących z wojny na Ukrainie" i dawaniem wsparcia dla walczącego kraju.

Szef MON mówił także o roli Polski "w koalicji zdolności opancerzonych". - Kiedy rozpoczynała swoją misję, ten proces dopiero się rozpoczynał, podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do tej koalicji i staniu się liderem. Cieszę się, że kolejne państwa deklarują wsparcie i uczestnictwo, też przekazywanie środków na rzecz tej koalicji i zrobili to dzisiaj w bezpośredniej rozmowie ze mną minister obrony Kanady, zadeklarowali swój udział Brytyjczycy, inne państwa przystępują. Niemcy będą współliderem tej koalicji, co dla nas również jest bardzo ważne - dodał.