Władysław Kosiniak-Kamysz w Grodzisku Mazowieckim: szkoda jajek na ministra rolnictwa

Dodał, że "jesteśmy jedną z najlepiej wykształconych grup rolników w Europie". - Mamy ludzi przygotowanych do uprawy ziemi, ludzi gotowych, żeby to robić. Mamy zmodernizowane, przynajmniej w części gospodarstwa rolne - mówił.

- Ale co mamy dzisiaj? Mamy brak gospodarza polskiej wsi, ucieczkę ministra rolnictwa (Henryka Kowalczyka-red.). Szkoda jajek na niego, powiem szczerze, przed świętami. Jajka są drogie, szkoda jajek na niego - ocenił. Dodał jednak, że "to jest wyraz tak naprawdę desperacji, która następuje na polskiej wsi".

Kosiniak-Kamysz: komisarz Wojciechowski "to porażka"

Ocenił, że unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski "to porażka, tragedia". - Kowalczyk do dymisji, Wojciechowski do dymisji - mówił Kosiniak-Kamysz. - Wstyd dla tych, którzy dostali tak dużo głosów na wsi, że oni nikogo lepszego nie byli w stanie wystawić - dodał.

- Oczekujemy natychmiastowego zatrzymania niekontrolowanego sprowadzania zboża do Polski, rekompensat wypłaconych rolnikom, którzy przechowywali to zboże i zakup interwencyjny zboża po cenach ze żniw 2022 roku. Oczekujemy, że zamiast CPK (Centralny Port Komunikacyjny - red.) powstanie port zbożowy, bo on jest dzisiaj potrzebny, żeby to zboże wypłynęło do Afryki Północnej - wymieniał.