Szef MON: to test dla prezydenta, czy wykona nawet najgłupsze polecenie z PiS

Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: to test dla prezydenta, czy wykona nawet najgłupsze polecenie z PiS
Źródło: TVN24
Wygrywa u prezesa Jarosława Kaczyńskiego po raz kolejny logika partyjna, a nie logika patriotyczna - ocenił w "Kropce nad i" wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Odniósł się do sprawy programu SAFE i krytyki ze strony PiS. Według niego jest "bardzo prawdopodobne", że "to jest test dla prezydenta Nawrockiego, czy wykona nawet najgłupsze polecenie płynące z PiS".

Szef MON odniósł się do programu pożyczek na zbrojenia SAFE. W Polsce trwają prace legislacyjne nad wdrażającą go ustawą. W piątek w Sejmie przeciwko przyjęciu ustawy głosowały kluby PiS oraz Konfederacji. W poniedziałek program krytykował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ocenił, że prezydent Karol Nawrocki powinien zawetować ustawę. Mówił też, że obecny kanclerz Niemiec Friedrich Merz formułuje "plan przywództwa niemieckiego w Europie".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Decyzja Unii w sprawie SAFE. Dotyczy Polski

Decyzja Unii w sprawie SAFE. Dotyczy Polski

BIZNES
Sikorski odpowiedział na tyradę Kaczyńskiego. "Potrzebne egzorcyzmy"

Sikorski odpowiedział na tyradę Kaczyńskiego. "Potrzebne egzorcyzmy"

Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił w "Kropce nad i", że "wygrywa u prezesa Kaczyńskiego po raz kolejny logika partyjna, a nie logika patriotyczna". - Bo tu jest wybór albo bezpieczna, silna Polska, albo interesy partyjne. I on chyba poszedł w interes - powiedział. Według szefa MON "to jest gonitwa z Braunem i z Konfederacją [Korony Polskiej-red.] Brauna i również z Konfederacją".

Mówił także, że jest "bardzo prawdopodobne", że "to jest test dla prezydenta Nawrockiego, czy wykona nawet najgłupsze polecenie płynące z PiS, od prezesa Kaczyńskiego".

Dodał, że mówienie zwierzchnikowi sił zbrojnych, że "powinien zawetować tą ustawę, to jest najgłupsze, co można zrobić". - Bardzo niebezpieczne dla całej roli prezydenta, jaką odgrywa. Nie tylko jako prezydent Rzeczypospolitej, ale jako zwierzchnik sił zbrojnych - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

- Przecież to są wnioski zakupowe płynące ze Sztabu Generalnego. Tańsze pieniądze niż jakiekolwiek na rynku. Nie jesteśmy w stanie taniej ich pozyskać. Karencja na spłatę dziesięć lat, przyspieszenie planu modernizacji. Nie płacimy VAT-u od tych produktów, więc kolejne zyski. Budżet MON po poprawce Senatu nie będzie spłacał zobowiązań. Uwolnienie innych środków na kolejne inwestycje, nie tylko dotyczące zakupu sprzętu, ale też infrastruktury, która się musi rozwijać - wymieniał.

Autorka/Autor: Justyna Sochacka/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

