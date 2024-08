Szef MON zapowiada zmiany w wojsku, chodzi o zarost i tatuaże. "Mogą się niektórzy uśmiechnąć"

Jak mówił minister obrony narodowej, zmiany w wojskowych regulaminach mają zacząć obowiązywać w najbliższych dniach. - Chodzi o sprawę zarostu i tatuaży. Mogą się niektórzy uśmiechnąć, ale dla wielu stanowiło to problem. Do dzisiaj w regulaminach jest tak, że żołnierz może mieć zarost do 5 milimetrów, ale po decyzji lekarza dermatologa. To kompletnie bez sensu - ocenił. Dodał, że - według regulaminów większości współczesnych armii na świecie - żołnierze mogą mieć zarost.