Kosiniak-Kamysz o "szansie na sprawiedliwy pokój". "To nasze wartości, nasza cywilizacja"

Kosiniak-Kamysz: będziemy dalej wspierać Ukrainę

- Jesteśmy dzisiaj w Warszawie razem, wspieramy Ukrainę. Robimy to od pierwszego dnia wojny. To jest sprawa dla nas niezwykle ważna. (...) Dopóki lecą bomby na szpitale, żłobki, przedszkola, domy seniorów, dopóty trzeba pomagać. Do tego momentu, kiedy giną niewinni, trzeba wspierać. To nie są zasady, tylko prawa. To są nasze wartości, to jest nasza cywilizacja. Cywilizacja, która ceni sobie życie - mówił Kosiniak-Kamysz na wspólnej, porannej konferencji prasowej z ukraińskim ministrem.