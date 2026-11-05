Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał ze Sławomirem Mentzenem. Donald Tusk zabrał głos

|
Donald Tusk
Tusk zabrał głos w sprawie spotkania Kosiniak-Kamysz-Mentzen
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Władysław Kosiniak-Kamysz informował mnie, że jest umówiony ze Sławomirem Mentzenem. Mam do niego pełne zaufanie - mówił dziennikarzom premier Donald Tusk. Wyraził też nadzieję, że w tym tygodniu dojdzie do jego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Dodał, że czeka na SMS-a.

W czwartek wieczorem jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen oraz wicepremier, szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz opublikowali na swoich profilach na platformie X wspólne zdjęcie. Mentzen opatrzył je opisem "idzie ku dobremu", a szef PSL napisał: "Wszyscy dziś o tym… jak minął dzień? Bardzo pracowicie". Wcześniej Kosiniak-Kamysz przedstawił projekt ustawy o zmianie konstytucji w sprawie TK, nazwany "resetem konstytucyjnym" i zwrócił się o poparcie propozycji do wszystkich sił politycznych, w tym do Konfederacji i Rozwoju Plus, które deklarowały chęć zmiany konstytucji.

Donald Tusk: mam pełne zaufanie do Kosiniaka-Kamysza

Premier Donald Tusk zapytany przez dziennikarzy w Sejmie o to spotkanie, odpowiedział, że Kosiniak-Kamysz informował go, że jest umówiony z Mentzenem. - Ja pobłogosławiłem - dodał.

Pytany, czy wiedział, o czym rozmawiają, Tusk odpowiedział, że "o różnych pomysłach, które się pojawiają wokół Trybunału Konstytucyjnego". Jemu samemu, jak mówił, "średnio" one się podobają.

Premier zaznaczył jednak, że "bardzo szanuje wszystkich, którzy z najlepszą wolą szukają rozwiązania w obiektywnie przecież niełatwej sytuacji".

Podkreślił, że ma "pełne zaufanie" do Kosiniaka-Kamysza. - Jest nie tylko wicepremierem, ale człowiekiem godnym zaufania, moim przyjacielem - powiedział Tusk. Dodał, że podobnych sytuacji "nie ma co przesadnie interpretować". - Każdy się spotyka, z kim lubi - dodał.

Dopytywany, czy będą jakieś inne spotkania, na przykład z Mateuszem Morawieckim albo Grzegorzem Braunem, odparł: - Olaboga, co wy wygadujecie?

Na pytanie, czy rozmawiał z Kosiniakiem-Kamyszem po spotkaniu z Mentzenem, czy tylko przed, odparł, że "nie pamięta".

Premier o areszcie dla Wojciecha Króla: poseł zostanie usunięty z partii

Szef rządu odniósł się też do decyzji Sądu Okręgowego w Katowicach, który postanowił w czwartek o aresztowaniu posła Wojciecha Króla, któremu Prokuratura Europejska zarzuca korupcję.

- Tak chciała też wysoka izba. Głosowaliśmy za tym, aby to mogło się stać. Zdarza się - powiedział. Dopytywany, potwierdził, że Król zostanie usunięty z partii.

Donald Tusk o spotkaniu z Karolem Nawrockim: czekam na informację od prezydenta

Tusk został też zapytany w Sejmie, czy w tym tygodniu dojdzie do jego spotkania w cztery oczy z prezydentem Karolem Nawrockim. - Mam nadzieję - odparł.

- Czekam na informację, tak się umówiliśmy, na SMS-a od prezydenta, bo to on się zadeklarował, że będzie zapraszał - dodał.

Premier po wtorkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego poinformował, że zaoferował prezydentowi spotkanie w cztery oczy, by zastanowić się, jak trwale obniżyć napięcie w kraju. Nawrocki podczas części jawnej RBN ocenił, że w związku z sytuacją w TK doszło do poważnego kryzysu konstytucyjnego.

Źródło: TVN24, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskKoalicja ObywatelskaWładysław Kosiniak-KamyszPolskie Stronnictwo LudoweSławomir MentzenKonfederacjaTrybunał Konstytucyjny
Czytaj także:
imageTitle
Lech wypunktowany. Zamyka tabelę Ligi Europy
EUROSPORT
imageTitle
Woleli wycofać się z mistrzostw świata, niż zagrać z Rosją
EUROSPORT
Pit Podatek Podatki rozliczenia
Wyższy próg podatkowy w PIT. Jest decyzja Sejmu
BIZNES
imageTitle
Afera mikrofonowa. Pegula przyłapana, władze przepraszają
EUROSPORT
Montaż świątecznej iluminacji
Święta z warszawskimi legendami. Montują nową iluminację
WARSZAWA
05 1800 tak jest gosc-0002
Spór prawników o Trybunał Konstytucyjny. "Światełko w tunelu"
Polska
05 2000 kropka cl-0004
Posłanka PSL: sprawdzamy tych, którzy mówią o dialogu
Kropka nad i
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Sędzia SN o wydarzeniach przed TK. "To już jak kabaret wygląda"
Polska
imageTitle
Zaważył jeden błąd. Jagiellonia z kolejną przegraną
EUROSPORT
Wypadek w Ujrzanowie
Pieszy zginął na drodze. Policja: przechodził w miejscu niedozwolonym
Mazowieckie
KA261103_145269
"Zamach", "pucz" i "wściekła baba". "Kompletnie puszczone lejce" Telewizji Republika
Marcin Złotkowski
Donald Trump
Pojedynek na Alasce o włos. Żądania Trumpa
Świat
Butelki szklane z pieczęciami, XVIII-XIX wiek
Kule z muszkietów, przejście do getta, fragmenty kaplicy. Odkrycia na budowie
Katarzyna Kędra
Do wypadku doszło w Tokarni
Potrącenie pieszego. Wszedł "bezpośrednio przed pojazd"
Kielce
imageTitle
Pietuszewski łączony z gigantem. "Rozmowy już się odbyły"
EUROSPORT
Odmówili mu sprzedaży alkoholu, wyciągnął nóż (zdj. ilustracyjne)
Zaatakował nożem w hotelu. Jest decyzja sądu
Kraków
04 2200 szklo-0010
"Przecierałem oczy". Były partyjny kolega o "koncerciku" Wójcika
Tak jest
Lądował śmigłowiec ratunkowy (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelny wypadek. Przyczepa przygniotła mężczyznę
Łódź
Sławomir Mentzen i Władysław Kosiniak-Kamysz
Wspólne zdjęcie Mentzena i Kosiniaka-Kamysza. Podpisane słowami premiera
Polska
imageTitle
Święto w Barcelonie. Kluczowy piłkarz podjął decyzję na lata
EUROSPORT
imageTitle
Tysiące ludzi na pogrzebie Jesusa de Miguela
EUROSPORT
Sesja Rady Warszawy
Radni KO poparli zmiany w TK. Dyskutować nie chcieli
WARSZAWA
shutterstock_2650627899
Będą tańsze bilety w Krakowie. Ale nie od razu
Kraków
nowy jork kamienica shutterstock_2696106135
Drugi dom za miliony dolarów. Miasto za dodatkowym podatkiem
BIZNES
Szczęsny Filipiak
Prezydent odwołał doradcę. "Niemożliwe, żebyśmy współpracowali"
Kraków
Te osiedla przetnie nowa droga
Nowa droga do Warszawy przetnie osiedla. Mieszkańcy w strachu
Piotr Bakalarski
Pete Hegseth
Hegseth może stracić stanowisko? Deklaracja Trumpa
Świat
Mgła
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
METEO
Tak działała ukraińska "katownia"
FAŁSZ"Najmłodszy torturowany miał 14 lat". Politycy i fejk o więzieniu pod Kijowem
Szymon Rębowski, Gabriela Sieczkowska
Protest w Marsylii
Francja wyszła na ulice. Setki tysięcy demonstrantów
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica