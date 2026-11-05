Polska Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał ze Sławomirem Mentzenem. Donald Tusk zabrał głos Justyna Sochacka |

Tusk zabrał głos w sprawie spotkania Kosiniak-Kamysz-Mentzen Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W czwartek wieczorem jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen oraz wicepremier, szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz opublikowali na swoich profilach na platformie X wspólne zdjęcie. Mentzen opatrzył je opisem "idzie ku dobremu", a szef PSL napisał: "Wszyscy dziś o tym… jak minął dzień? Bardzo pracowicie". Wcześniej Kosiniak-Kamysz przedstawił projekt ustawy o zmianie konstytucji w sprawie TK, nazwany "resetem konstytucyjnym" i zwrócił się o poparcie propozycji do wszystkich sił politycznych, w tym do Konfederacji i Rozwoju Plus, które deklarowały chęć zmiany konstytucji.

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Donald Tusk: mam pełne zaufanie do Kosiniaka-Kamysza

Premier Donald Tusk zapytany przez dziennikarzy w Sejmie o to spotkanie, odpowiedział, że Kosiniak-Kamysz informował go, że jest umówiony z Mentzenem. - Ja pobłogosławiłem - dodał.

Pytany, czy wiedział, o czym rozmawiają, Tusk odpowiedział, że "o różnych pomysłach, które się pojawiają wokół Trybunału Konstytucyjnego". Jemu samemu, jak mówił, "średnio" one się podobają.

Premier zaznaczył jednak, że "bardzo szanuje wszystkich, którzy z najlepszą wolą szukają rozwiązania w obiektywnie przecież niełatwej sytuacji".

Podkreślił, że ma "pełne zaufanie" do Kosiniaka-Kamysza. - Jest nie tylko wicepremierem, ale człowiekiem godnym zaufania, moim przyjacielem - powiedział Tusk. Dodał, że podobnych sytuacji "nie ma co przesadnie interpretować". - Każdy się spotyka, z kim lubi - dodał.

Dopytywany, czy będą jakieś inne spotkania, na przykład z Mateuszem Morawieckim albo Grzegorzem Braunem, odparł: - Olaboga, co wy wygadujecie?

Na pytanie, czy rozmawiał z Kosiniakiem-Kamyszem po spotkaniu z Mentzenem, czy tylko przed, odparł, że "nie pamięta".

Premier o areszcie dla Wojciecha Króla: poseł zostanie usunięty z partii

Szef rządu odniósł się też do decyzji Sądu Okręgowego w Katowicach, który postanowił w czwartek o aresztowaniu posła Wojciecha Króla, któremu Prokuratura Europejska zarzuca korupcję.

- Tak chciała też wysoka izba. Głosowaliśmy za tym, aby to mogło się stać. Zdarza się - powiedział. Dopytywany, potwierdził, że Król zostanie usunięty z partii.

Donald Tusk o spotkaniu z Karolem Nawrockim: czekam na informację od prezydenta

Tusk został też zapytany w Sejmie, czy w tym tygodniu dojdzie do jego spotkania w cztery oczy z prezydentem Karolem Nawrockim. - Mam nadzieję - odparł.

- Czekam na informację, tak się umówiliśmy, na SMS-a od prezydenta, bo to on się zadeklarował, że będzie zapraszał - dodał.

Premier po wtorkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego poinformował, że zaoferował prezydentowi spotkanie w cztery oczy, by zastanowić się, jak trwale obniżyć napięcie w kraju. Nawrocki podczas części jawnej RBN ocenił, że w związku z sytuacją w TK doszło do poważnego kryzysu konstytucyjnego.