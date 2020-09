Co Kosiniak-Kamysz robił na Nowogrodzkiej przy siedzibie PiS? "To też jest jedna z ulic w Warszawie" 

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz w dniu kolejnego spotkania kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości pojawił się w pobliżu siedziby partii rządzącej przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. W krótkiej rozmowie z dziennikarzami tłumaczył swoją obecność w tym miejscu, a przy okazji skomentował doniesienia o wejściu Jarosława Kaczyńskiego do rządu.

W czwartek po godzinie 17 po raz kolejny zebrało się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości . Głównym tematem - przyszłość Zjednoczonej Prawicy i analiza tego, co działo się w ostatnich dniach w obozie rządzącym. Dzień wcześniej doszło do kolejnego spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobro w sprawie dalszych losów Zjednoczonej Prawicy.

Szef ludowców przy siedzibie PiS

Około godziny 15 w czwartek przy siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie pojawił się prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Siedząc w samochodzie na fotelu pasażera, szef ludowców porozmawiał krótko z dziennikarzami. Pytali oni, czy jego obecność tego dnia i w takim miejscu to sygnał o trwających rozmowach w sprawie koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym. - Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. To też jest jedna z ulic w Warszawie - odpowiedział. - Ciężka wasza praca, czekajcie na kolejne spotkania, wszystkiego dobrego - dodał w reakcji na kolejne pytania.