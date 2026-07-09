Kropka nad i "Polska będzie wspierać Ukrainę". Władysław Kosiniak-Kamysz: to prezydent zdradził polski mundur Filip Czerwiński |

Władysław Kosiniak-Kamysz: zdradą było niepodpisanie SAFE-u Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz napisał w czwartek w serwisie X, że kluczową rolę w nakłonieniu rządu do przekazania Ukrainie rakiet Patriort odegrał wiceszef MON Cezary Tomczyk. "To zdrada czy tylko głupota?" - zapytał.

- To ja się pytam ministra Przydacza, czy zdrada, czy głupota, to jest to, co wyrabiają od kilku dni, to, co opowiadają, te banialuki, te bzdury, nie widząc, gdzie jest polska racja stanu - skomentował w czwartek w "Kropce nad i" w TVN24 szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślał minister, polską racją stanu jest to, żeby Ukraina wygrała tę wojnę. - Polska będzie wspierać Ukrainę i będzie pomagać na tyle, ile może. Przekazanie kilku rakiet Patriot na wniosek Stanów Zjednoczonych, sekretarza generalnego [NATO - red.], nie jest czymś złym, tylko jest czymś dobrym. I będę tej decyzji, którą podjęliśmy jako rząd, jako Ministerstwo Obrony Narodowej, ja osobiście, bronił - mówił.

- Powiem więcej. Jestem z tego dumny, że pomagamy państwu, które od czterech lat zużywa Federację Rosyjską. Na tyle, na ile możemy, ale też stawiamy jasne zasady, na przykład MIG-i za drony - dodał Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: prezydent zdradził polski mundur

W ocenie szefa MON zdradą było niepodpisanie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wdrażającej program SAFE.

- Pan prezydent zdradził polski mundur, nie podpisując SAFE-u. I to była zdrada powodująca to, że gdyby nie nasza determinacja i pokonanie tej kłody, która została rzucona pod nogi, dzisiaj byśmy nie mieli 62 kontraktów dla polskiego wojska na 120 miliardów złotych - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Szef MON przekonywał, że w PiS-ie są hipokryci, ponieważ - jak przypomniał - za swoich rządów przekazali Ukrainie "czołgi, samoloty, śmigłowce, najnowocześniejszą broń".

- Muszę ich bronić przed nimi samymi. Oni są suwerenni od swojego rozumu. Już teraz są suwerenni od swojego rozumu, bo ciągle o tej suwerenności mówią - ocenił gość Moniki Olejnik.

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Karol Nawrocki wiedział o przekazaniu rakiet? "Oczywiście"

Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że na szczycie NATO w Ankarze rozmawiał z prezydentem. - Normalnie rozmawialiśmy. To nie znaczy, że zgadzamy się w tych sprawach, o których przed chwilą rozmawialiśmy - sprecyzował.

Według szefa MON, Nawrocki wiedział, że Polska przekazała Ukrainie rakiety do systemu Patriot. - Oczywiście, że wiedział. Czy kiedykolwiek zaprzeczył? - zapytał. Dodał, że w Ankarze on i prezydent nie rozmawiali na ten temat.

- Prezydent był poinformowany o tej sprawie. Czy prezydent podejmuje decyzję w tej sprawie? Nie podejmuje. Rząd podejmuje decyzję w tej sprawie, rząd bierze pełną odpowiedzialność i będziemy wspierać walczącą Ukrainę - oświadczył wicepremier.

Władysław Kosiniak-Kamysz: rozmawialiśmy normalnie z prezydentem Karolem Nawrockim w Ankarze Źródło: TVN24

"Konieczna jest radykalna reforma wymiaru sprawiedliwości"

W Poznaniu grupa osób przedstawiająca się jako "obywatele Rzeczypospolitej Polskiej" próbowała wejść i "skontrolować" biuro zajmujące się pomocą prawną obywatelom Ukrainy. Zdarzenie miało miejsce 3 lipca w Poznaniu. Jak ustaliła nieoficjalnie TVN24, w grupie był Jarosław K., były żołnierz WOT, który w marcu usłyszał zarzut szpiegostwa na rzecz Rosji. Sąd nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie podejrzanego, gdyż dowody przeciwko niemu były za słabe.

Kosiniak-Kamysz nie mógł potwierdzić w programie, czy w "kontroli" w Poznaniu uczestniczył Jarosław K., ale ocenił, że powinniśmy być wyczuleni na rosyjską działalność sabotażową i agenturalną.

- Sąd nie podziela tego zdania [o konieczności aresztowania Jarosława K. - red.], to pokazuje też, jak konieczna jest radykalna reforma wymiaru sprawiedliwości. Jesteśmy w czasach permanentnego zagrożenia prowokacją, sabotażem i atakiem hybrydowym - mówił.

Władysław Kosiniak-Kamysz: to pokazuje, jak konieczna jest radykalna reforma wymiaru sprawiedliwości Źródło: TVN24

Kontynuował, że codziennością są cyberataki, zagłuszanie sygnału GPS, przecinanie kabli i próby wysadzenia w powietrze pociągów.

- No to na miłość boską, sędziowie nie mogą być oderwani od rzeczywistości, nie zauważyć tego, w jakim zagrożeniu żyjemy. Przecież służby nie składają takich wniosków, bo jest takie widzimisię - podkreślił.

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