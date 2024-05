Co z bezpieczeństwem polskiej granicy. Kosiniak-Kamysz odpowiada

czytaj dalej

Wirtualna Polska podała, że Dorota Gawryluk została prezesem Stowarzyszenia Lepsza Polska. Portal przekazał, że to nowa nazwa organizacji powołanej przez twórcę Polsatu, Zygmunta Solorza-Żaka. Stowarzyszenie poszerzyło też cele swojej działalności między innymi o "budowanie społeczeństwa obywatelskiego". Źródła WP oceniły, że to ruch zbliżający Gawryluk do startu w wyborach prezydenckich. Dziennikarka pytana o tę kwestię, podkreśliła, że nie chce wdawać się w spekulacje. - Robię swoje - odparła krótko.