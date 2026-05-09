Polska Trump o możliwym przesunięciu wojsk do Polski. Szef MON: jesteśmy gotowi Kuba Koprzywa |

Trump: być może przeniosę żołnierzy z Niemiec do Polski Źródło: Reuters

Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy 🇵🇱🤝🇺🇸 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 9, 2026 Rozwiń

Trump: mogę przesunąć żołnierzy do Polski

Choć Kosiniak-Kamysz bezpośrednio się do tego nie odniósł, jego wpis zbiegł się w czasie z wypowiedzią Donalda Trumpa. W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego prezydent powiedział, że może przesunąć amerykańskie siły wycofywane z Niemiec do Polski. Przyznał, że "Polska by tego chciała".

- Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe - mówił.

W ubiegłym tygodniu Trump zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej, niż ogłoszone dotąd pięć tysięcy żołnierzy. Od tej pory jednak nie powiedział na ten temat nic więcej. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział z kolei w piątek, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje.

