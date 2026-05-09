Polska

Trump o możliwym przesunięciu wojsk do Polski. Szef MON: jesteśmy gotowi

Żołnierze amerykańscy
Trump: być może przeniosę żołnierzy z Niemiec do Polski
Źródło: Reuters
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych zadeklarował, że Polska jest gotowa przyjąć kolejnych żołnierzy USA. Wcześniej Donald Trump powiedział, że "być może" przesunie amerykańskie siły wycofywane z Niemiec do Polski

Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w serwisie X, że "sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa". "Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy".

Trump: mogę przesunąć żołnierzy do Polski

Choć Kosiniak-Kamysz bezpośrednio się do tego nie odniósł, jego wpis zbiegł się w czasie z wypowiedzią Donalda Trumpa. W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego prezydent powiedział, że może przesunąć amerykańskie siły wycofywane z Niemiec do Polski. Przyznał, że "Polska by tego chciała".

- Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe - mówił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Świat

W ubiegłym tygodniu Trump zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej, niż ogłoszone dotąd pięć tysięcy żołnierzy. Od tej pory jednak nie powiedział na ten temat nic więcej. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział z kolei w piątek, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sgt. James Avery/DVIDS

Kuba Koprzywa
