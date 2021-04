"Lekarz poświęca więcej czasu na przybijanie pieczątek i wypełnianie dokumentacji niż na badanie i leczenie"

To, co mnie przeraziło po powrocie do pracy w szpitalu, to biurokracja, która nas zalewa i zżera. Ona się zwielokrotniła kilkukrotnie przez ostatnie lata - powiedział w internetowej części programu "Sprawdzam" w TVN24 GO prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, doktor nauk medycznych Władysław Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz, który pracuje jako wolontariusz w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, powiedział w internetowej części programu "Sprawdzam", emitowanej w TVN24 GO, że "ochrona zdrowia w ostatnich tygodniach była na granicy wydolności, działała na 150 procent".

"To był ten moment, kiedy postanowiłem rzucić wszystko i pomóc"

Zwrócił uwagę, że w szczycie trzeciej fali pandemii oddziały szpitalne były przeciążone, a "wydolność psychiczna i fizyczna personelu była na granicy wytrzymałości". - Zobaczyłem tę sytuację, najgorszą chyba w historii pandemii w Polsce, najtrudniejszą na pewno od ubiegłego roku, kiedy przed świętami Wielkanocy liczba przypadków wzrastała z godziny na godzinę, zaczynało brakować każdych rąk do pracy - ratowników, sanitariuszy, lekarzy i pielęgniarek. To był ten moment, kiedy postanowiłem rzucić wszystko i pomóc - wyznał Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL pracuje między innymi na izbie przyjęć. - Tam sytuacja jest jeszcze trudniejsza, bo mamy tam także pacjentów niezdiagnozowanych - tłumaczył. Przyznał przy tym, że ryzyko jest wpisane w zawód lekarza. - Mamy szansę uratować ludzkie zdrowie i życie, i to jest cena, którą za to płacimy - tłumaczył.

Opowiadał, że to, co zobaczył w szpitalu, przekroczyło jego wyobrażenie. - Jest to zmęczenie fizyczne. Nie możesz przez pięć, sześć godzin sięgnąć po kubek z kawą, napić się wody, spokojnie usiąść. Kręgosłup ci siada, boli cię wszystko, przebierasz się w ten strój kosmity kilkukrotnie, dezynfekujesz się. I musisz jeszcze do tego wszystkiego zachować empatię wobec pacjentów - opisywał gość "Sprawdzam".

W jego ocenie "ochrona zdrowia zdaje egzamin mimo wszystkich zaniedbań ze strony wszystkich rządów w historii III Rzeczypospolitej".

- Nie było takiego rządu, który by zagryzł zęby i powiedział: zdrowie jest najważniejsze, szukajmy porozumienia z innymi ugrupowaniami, zróbmy prawdziwą reformą - wskazał. I dodał, że "ministerstwo zdrowia to krzesło elektryczne", a każdy szef resortu zawsze wychodzi poobijany.

- My dzisiaj mamy bardzo dobry sprzęt, bardzo dobrze wyposażone szpitale i w tym ostatnim okresie covidowym też nie brakowało na to pieniędzy. Ale brakuje docenienia ludzi - uznał Kosiniak-Kamysz. Zwrócił uwagę, jak mało jest lekarzy i jak niskie są zarobki w ochronie zdrowia. W jego ocenie czeka nas "armagedon" wyjeżdżających lekarzy. - Jeżeli nie będzie większych nakładów na służbę zdrowia, innego podejścia do pracownika, to za chwilę nic z tego nie będzie - przestrzegał.

Jak wyznał, to, co przeraziło go po powrocie do pracy w szpitalu to "biurokracja, która nas zalewa i zżera". - Ona się zwielokrotniła kilkukrotnie przez ostatnie lata. Niestety, więcej czasu lekarz poświęca na przybijanie pieczątek i wypełnianie dokumentacji niż na badanie i leczenie - powiedział prezes PSL.

