W jakim wariancie opozycja pójdzie do wyborów? Kosiniak-Kamysz o "ryzyku pyrrusowego zwycięstwa"

Władysław Kosiniak-Kamysz , przewodniczący PSL , był pytany w programie "Tak jest" w TVN24 o to, w jakim wariancie opozycja pójdzie do tegorocznych wyborów parlamentarnych.

- Najlepszym według nas sposobem na wygranie wyborów są dwie listy, to pokazał przykład Czech . Przykład Węgier pokazał, że jedna lista, nawet bardzo szeroka nie daje sukcesu. Sami to testowaliśmy w Polsce. Nie możemy stracić wyborców, którzy mają umiarkowane poglądy, czy nawet centroprawicowe. Z drugiej strony ci, którzy mają skrajnie lewicowe poglądy, mogliby nie znaleźć w takiej liście miejsca - przekonywał lider ludowców.

- Gdyby były trzy równorzędne bloki - dwa po stronie opozycyjnej i jeden po stronie rządowej - to i tak wtedy d'Hondt (sposób przeliczania oddanych głosów na mandaty - red.) będzie premiował wszystkich i wtedy ta wyrównana walka będzie dużo bardziej możliwa do stoczenia i wynik w liczbie mandatów może się okazać na końcu bardzo korzystny - mówił dalej.

Kosiniak-Kamysz o "ryzyku pyrrusowego zwycięstwa"

Jednocześnie Kosiniak-Kamysz mówił, ż jest świadomy, że wariant z jedną listą opozycyjną mógłby przynieść partii większe osobiste korzyści. - Gdyby to chodziło o mnie, o PSL, tylko i wyłącznie o naszą liczbę mandatów, to my pewnie wyszlibyśmy na tym najlepiej. Bo mamy rozpoznawalne nazwiska, dobrze zorganizowaną strukturę, doświadczenie, umiejętności w tym wszystkim. To by się mogło okazać dla nas jako dla partii bardzo korzystne - przyznał.