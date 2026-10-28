Władysław Kosiniak-Kamysz o rozmowie z Donaldem Trumpem: byłem proszony o poufność
Władysław Kosiniak-Kamysz był gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Mówił między innymi o swojej marcowej rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Konrad Piasecki pytał, czy Trump namawiał go na zmianę sojuszy politycznych. Media donosiły, że prezydent USA miał przekonywać lidera ludowców o opuszczenia koalicji rządzącej i przyłączenia się do prawicy.
- Rozmawiałem o żołnierzach amerykańskich - odpowiedział Kosiniak-Kamysz. - Myśli pan redaktor, że prezydent Trump najwspanialszą partią na świecie, jaką jest Polskie Stronnictwo Ludowe, jest aż tak zainteresowany? - pytał.
Władysław Kosiniak-Kamysz o rozmowie z Donaldem Trumpem
Dlaczego więc przez kilka miesięcy Kosiniak-Kamysz nie mówił o tym spotkaniu? Opinia publiczna dowiedziała się o nim kilka tygodni temu. - Bo byłem proszony o poufność - wyjaśnił wiecepremier.
Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że "tam nie było nic do ukrycia". - To jest spotkanie nieformalne, o charakterze nieformalnym - powiedział.
Wicepremier tłumaczył, że spotkanie z Trumpem odbyło się na marginesie uroczystości pośmiertnego nadania najwyższego wojskowego amerykańskiego odznaczenia Medalu Honoru sierżantowi sztabowemu Michaelowi Ollisowi.
- Ja nie należę do tych polityków, którzy swoje - nawet radosne - emocje będą przekładać nad interes państwa polskiego - mówił szef MON.
- Jeżeli to było na marginesie i była prośba, żeby zachować tutaj swego rodzaju poufność, no to ja tego dochowałem - mówił.