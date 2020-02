Kosiniak-Kamysz chce debaty z Ziobrą, nie z Dudą. "Chcę rozmawiać z tym, który stanowi, a nie z podwykonawcą"

Jesteśmy gotowi do prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości, ale to nie może być upolitycznienie, to nie może być wyznaczanie swoich sędziów - podkreślił w sobotę szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Wezwał ministra Zbigniewa Ziobrę do debaty o reformach w wymiarze sprawiedliwości.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił na sobotniej konferencji prasowej, że każdego dnia "obserwujemy chaos w wymiarze sprawiedliwości". Jako przykład podał piątkowe zachowanie prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, który podarł wniosek złożony przez 31 sędziów tego sądu. W ocenie polityka, wydarzenie w Olsztynie pokazuje, "do jakiego poziomu doszła nie tylko debata publiczna, polityczna, a tak naprawdę na jakim etapie obłudy, nienawiści znajduje się dzisiaj cała Polska".

- My jesteśmy gotowi do prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości, (...) ale to nie może być upolitycznienie, to nie może być wyznaczanie swoich sędziów, bo widzimy, że kadry wszystkiego nie rozwiążą - przekonywał prezes PSL.

Zwrócił uwagę na wyrok sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który złagodził z 25 do 15 lat więzienia dla Steve'a V., skazanego za zabójstwo ze zgwałceniem trzyletniego syna swej partnerki i znęcanie się nad chłopcem.

- Pan sędzia, który łagodzi wyrok dla osoby oskarżonej o chyba najbardziej ohydne przestępstwa na dzieciach, jakie mogą być, (...) jest nominowany do Izby Dyscyplinarnej przez pana ministra Zbigniewa Ziobrę - podkreślił Kosiniak-Kamysz. - Filozofia, którą prezentuje od początku swoich rządów PiS, nie sprawdziła się. Zmienili kadry, a kadry nie zadziałały - zaznaczył.

Lider ludowców ocenił, że kreatorem reformy wymiaru sprawiedliwości jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, a prezydent Andrzej Duda jedynie "w milczący sposób", czasami z większą, czasami z mniejszą radością, je akceptuje.

Dodał, że w jego ocenie prezydent Duda nie ma wpływu na zmiany, jakie zachodzą w wymiarze sprawiedliwości i nie ma także swojego pomysłu na reformy. Wezwał Zbigniewa Ziobrę do "poważnej debaty" na temat reformy wymiaru sprawiedliwości. - Chcę rozmawiać z tym, który stanowi w tej sprawie, a nie z tym, który jest tylko i wyłącznie podwykonawcą i podpisuje się pod ustawą - powiedział szef PSL.

Wyraził przekonanie, że jeżeli rządzący obecnie krajem naprawdę chcą uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości, to do takiej dyskusji i debaty przystąpią. - Jeżeli tylko i wyłącznie zależy im na upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości i kontynuowaniu tego, co jest dzisiaj, do takiej debaty pewnie się nie odważą - dodał Kosiniak-Kamysz.

"Jako prezydent przedstawię uzdrawiającą reformę wydziału sprawiedliwości"

- Ja jako prezydent Rzeczypospolitej, przedstawię całościową uzdrawiającą reformę wymiaru sprawiedliwości - zapowiedział. - Po to powoływaliśmy okrągły stół, który pracuje nad rozwiązaniami, żeby je wcielić w życie od razu po przejęciu władzy w Pałacu Prezydenckim - dodał lider PSL. - Pan minister Ziobro powinien natychmiast stanąć do debaty, poważnej rozmowy o wymiarze sprawiedliwości, a nie ukrywać się - mówił.

Przypomniał, że prezydent ma możliwość inicjatywy ustawodawczej, możliwość weta i tworzenia porozumień z różnymi środowiskami na rzecz zmiany na lepsze w naszym kraju. Obiecał, że on jako prezydent będzie z tych możliwości korzystał.

Lider ludowców przypomniał, że PSL chce m.in. wprowadzenia sędziów pokoju oraz usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, czyli krótszych postępowań, niższych kosztów sądowych i dyscypliny, ale - jak zaznaczył, "dyscypliny za wykonywanie zadań, a nie dyscyplinowania w sprawach, czy ktoś się może wypowiedzieć o ustawie o Sądzie Najwyższym, czy nie".

Zwrócił uwagę, że efektem obecnego "dyscyplinowania" sędziów jest to, że sędziowie są zawieszeni, sprawy będą więc jeszcze dłużej czekać na rozpatrzenie. Dodał, że część sędziów sama nie przystępuje do orzekania po uchwale Sądu Najwyższego, a to - jak mówił - "pokazuje, że chaos prawny się pogłębia".

