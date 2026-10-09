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Polska

Władysław Kosiniak-Kamysz o "poważnej akcji dezinformacyjnej". Wymienia "wątek rosyjski"

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Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz o dezinformacji po atakach w szkołach i "wątku, który musi być rozważany"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Lech Muszyński/PAP
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Czwartkowy wieczór był poważną akcją dezinformacyjną, która miała na celu wzbudzenie paniki - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując wydarzenia po aktach przemocy w szkołach. Przekazał, że w tym kontekście musi być rozważany wątek rosyjski.

W piątek na konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany o to, jak ocenia ostatnie wydarzenia w polskich szkołach oraz reakcję rządu na akty przemocy. Szef MON poinformował, że dzisiaj rano "odebrał meldunek od dowódcy komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni generała Chmielewskiego o zaangażowaniu cyberwojsk w monitoringu sieci, w walce z fake newsami".

Kosiniak-Kamysz o sianiu paniki: widzą, że jest zdarzenie kryzysowe i je wykorzystują

Jak przekazał, czwartkowy wieczór "był poważną akcją dezinformacyjną, która miała na pewno na celu wzbudzenie paniki". - To jest w jakimś scenariuszu - i to teraz potwierdza służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby specjalne, służby cywilne, policja przede wszystkim - wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski - powiedział Kosiniak-Kamysz.

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- Jeżeli nawet pierwszy etap nie był z tym związany, tego też nie należy wykluczyć, czyli działalność, ta tragedia, do której dochodzi, jedna i druga (...), to na pewno wykorzystanie takich sytuacji zawsze leży w strategii, filozofii działania Federacji Rosyjskiej. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe, o charakterze kryzysowym (i) natychmiast je wykorzystują - mówił.

Zobacz też: Policja dementuje doniesienia o "internetowym challenge'u". Skontrolowano tysiące placówek

Szef MON poinformował, że pierwsze informacje przekazane przez dowódcę cyberwojsk wskazują, że "ta aktywność i chęć wykorzystania tego typu zdarzenia po stronie naszych adwersarzy ze Wschodu jest". - Co jest ważne? Kontynuacja i wzmocnienie programu "Edukacji z wojskiem". Na przykład przygotowania dzieciaków, uczniów i nauczycieli do jak największej odporności. Tu współpracujemy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, będziemy wspierać dalej te działania - zapowiedział.

Kierwiński: widzimy, jak bardzo ważna jest edukacja

Do ataków z użyciem ostrych narzędzi w szkołach nawiązał również szef MSWiA Marcin Kierwiński. - Widzimy, jak bardzo ważna jest edukacja, jeżeli chodzi o zagrożenia, szczególnie mocno w tych chwilach. (...) Wszyscy widzimy, że te wydarzenia wprowadziły bardzo dużo nerwowości do naszego codziennego życia. I tak niestety jest, jeżeli chodzi o wszelkie klęski, nagłe zdarzenia, zagrożenia - opisywał na piątkowej konferencji prasowej dotyczącej ochrony ludności.

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- W tych dniach szczególnie mocno powinniśmy mówić o tym, jak konieczna jest edukacja, jeżeli chodzi o to, jak reagować na zagrożenia, jak we właściwy sposób diagnozować te zagrożenia, potrafić te zagrożenia dostrzegać, zgłaszać, pomagać tym, którzy w tego typu zagrożeniach mogą ucierpieć - podkreślił.

Zobacz też: Jak postąpić, kiedy jesteśmy świadkami ataku uzbrojonego napastnika?

Źródło: TVN24
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Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszbezpieczeństwodzieciMinisterstwo Obrony Narodowej
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