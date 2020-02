"To będzie zadanie numer jeden. Ja po prostu tego nie odpuszczę". Kosiniak-Kamysz o planach na prezydenturę

Daję nadzieję na reformę służby zdrowia i mówię o tym wprost: to będzie dla mnie zadanie numer jeden jako lekarza, jako polityka i jako pacjenta. Ja nie zejdę z drogi trudnej reformy - zapowiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. - Muszę zaangażować wszystkie siły polityczne i nie będę myślał, czy za pięć lat zostanę ponownie wybrany prezydentem, bo dlaczego nikt nie ryzykuje reformy zdrowia? Bo boi się, że przegra kolejne wybory. To ja mówię wprost: nie będę kalkulował - dodał.

W "Faktach po Faktach" w TVN24 kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) mówił o pierwszym weekendzie kampanii prezydenckiej i rozmowach z Polakami.

- Ostatnio byłem we Wrześni, trudne rozmowy, bo przyszli zwolennicy Andrzeja Dudy, też mieli prawo zadać pytania, ja mówiłem do tych, którzy byli bardziej moimi zwolennikami, żeby w żaden sposób nie ograniczali prawa do normalnej dyskusji na tym spotkaniu. Rozmowy są o wszystkim - mówił.

Przyznał, że zdarzają mu się rozmowy, kiedy po spotkaniu podchodzą do niego ludzie z problemami zdrowotnymi. - W tej samej Wrześni na koniec spotkania podchodzi jeden pan z bardzo poważnym problemem osobistym, pyta się co ma robić, bo się po prostu boi, nie wie co będzie z jego zdrowiem i życiem za chwilę - opowiadał.

- Daję nadzieję na reformę służby zdrowia i mówię o tym wprost: to będzie dla mnie zadanie numer jeden jako lekarza, jako polityka i jako pacjenta. Ja nie zejdę z drogi trudnej reformy. Nie obiecuję, że to będzie łatwe, to będzie trudna reforma, nie będzie odbywała się w ciągu jednego miesiąca, tylko będzie rozłożona na wiele miesięcy. Muszę zaangażować wszystkie siły polityczne i nie będę myślał, czy za pięć lat zostanę ponownie wybrany prezydentem, bo dlaczego nikt nie ryzykuje reformy zdrowia? Bo się boi, że przegra kolejne wybory. To ja mówię wprost: nie będę kalkulował - zapewnił.

Poinformował, że ma "swój plan dotyczący finansowania służby zdrowia". - Skrócenia procesu specjalizującego, uproszczenia procesu nostryfikacji, otwarcia się na europejski program chorób onkologicznych i przeforsowania tego w Unii Europejskiej, plan restrukturyzacji szpitali - wymieniał. - To jest trudne wyzwanie - przyznał.

- Ja zaczynam wypowiedź zawsze od uderzenia się we własne piersi - nie było rządu, który by naprawił służbę zdrowia. Były próby, na przykład pakiet onkologiczny czy teraz sieć szpitali. Sieć szpitali nie wyszła, nie udała się - ocenił.

- 17 godzin oczekiwania na SOR, odsyłanie od jednego szpitala do drugiego, karetki stojące w kolejkach, nocna i świąteczna pomoc, jest masa tych rzeczy. I powiem szczerze, ja tego nie odpuszczę. Ja po prostu tego nie odpuszczę - podkreślił.

