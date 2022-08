Kosiniak-Kamysz o wyborczych listach opozycji i o tym, z kim poszedłby PSL

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany przez reporterkę "Faktów" TVN Arletę Zalewską o nadchodzące wybory parlamentarne i o to, do "jakiego wariantu startu" jest mu dzisiaj najbliżej. - Sytuacja w tym względzie jest niezmienna na razie u mnie i pewnie taka pozostanie, jeżeli warunki gry się nie zmienią. To są dwa bloki - oświadczył.

Według niego "to pokazują badania naukowe, analizy opinii, że one są po prostu najskuteczniejsze". - Przyciągają najwięcej wyborców, najmniej wykluczają, bo nikt nie czuje się odrzucony i nikt nie ma poczucia zdeptania własnych wartości, tożsamości - argumentował.

Szef PSL: dzisiaj pewnie nam najbliżej do Polski 2050

Na pytanie, z kim w bloku pójdzie PSL , Kosiniak-Kamysz odparł, że "z tymi, którzy będą po drugiej stronie chcieli". - Ale oczywiście na tej mapie politycznej dzisiaj pewnie nam najbliżej do Polski 2050 pod względem choćby spraw energii, spraw związanych z podejściem do polityki - uzupełnił.

Według niego czas, do kiedy musi zapaść ostateczna decyzja o kształcie opozycyjnych koalicji, "to są pierwsze miesiące przyszłego roku". - To musi być ten czas, pół roku przynajmniej, do pokazania wizji Polski, objechania całej Polski, żeby do tej wizji przekonać - wskazywał.