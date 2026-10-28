Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Zderzenie pociągów w Hiszpanii
Zderzenie pociągów w Hiszpanii
ROZMOWA PIASECKIEGO

Kosiniak-Kamysz o Pełczyńskiej-Nałęcz: nie dało się współpracować

|
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Kosiniak-Kamysz o Pełczyńskiej-Nałęcz: nie dało się współpracować
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Artur Reszko/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Nikt nie chciał być w tym ministerstwie, nie mieli tam kompletnie nic do powiedzenia - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON, wicepremier. Opisywał sytuację w resorcie funduszy i polityki regionalnej, którym do niedawna kierowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Stwierdził, że z byłą ministrą "nie dało się" współpracować.

Władysław Kosiniak-Kamysz w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 pytany był o odejście z rządu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i stawiane przez nią zarzuty o to, że "ten rząd ma przemocową kulturę zarządzania". - Nikt nie ma tylu doświadczeń z premierem Tuskiem jako koalicjant i jako minister - oczywiście nie mówię o ministrach z Platformy - ile mam ja - powiedział wicepremier.

- Ja nie mam takiego wrażenia. Ja się dogaduję - mówił.

Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz
Źródło zdjęcia: TVN24

Kosiniak-Kamysz o Pełczyńskiej-Nałęcz: nie dało się współpracować

- Nikt nie chciał być w tym ministerstwie, nie mieli tam kompletnie nic do powiedzenia - ciągnął.

Szef MON mówił, że pewnego razu musiał prosić Szymona Hołownię o interwencję u Pełczyńskiej-Nałęcz w sprawie wyjazdu wiceministra Konrada Wojnarowskiego do Kielc, gdzie - jak mówił Kosiniak-Kamysz - "była też mowa o środkach europejskich i roli rozwoju regionalnego". Interwencję podjął, gdyż według jego relacji nie można było "wypuścić" wiceministra.

- Kto zarządzał w taki sposób, że nie da się współpracować? - pytał wicepremier. - I nie dało się z Pełczyńską-Nałęcz współpracować? - dopytywał Konrad Piasecki. - Nie dało się. (...) To jedyny Jacek Karnowski [wiceminister - red.] wytrzymał, bo chyba musiał - powiedział Kosiniak-Kamysz.

- Jak go widziałem każdego dnia w Sejmie i się pytałem jak się masz, to uważał to za szyderstwo z niego - relacjonował szef MON.

Piasecki pytał, dlaczego Tusk wobec tego nie odwołał Pełczyńskiej-Nałęcz wcześniej. - Bo była szefową partii koalicyjnej - odpowiedział Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz o powrocie Trzeciej Drogi

Wicepremier pytany był, czy nowa sytuacja w Polsce 2050 po wyrzuceniu z partii Pełczyńskiej-Nałęcz może spowodować, że PSL i Polska 2050 zaczną myśleć o odtworzeniu Trzeciej Drogi. - To się już nie powtórzy - odpowiedział. - Inne są realia, inny jest moment - dodał.

- Do takiej klasycznej Trzeciej Drogi, jaką ją stworzyliśmy przed wyborami w 2023 roku, nie ma powrotu, bo jest inna sytuacja, ale do współpracy, normalnej, dobrej współpracy pomiędzy PSL-em i Polską 2050 oczywiście, że tak - tłumaczył.

Co zdaniem wicepremiera stanie się dalej z byłą ministrą funduszy i polityki regionalnej? - Ja od dawna mówiłem, że ona pójdzie w stronę partii Razem - powiedział Kosiniak-Kamysz.

OGLĄDAJ: Szef MON o centrum serwisowym Patriotów: pierwszy etap do produkcji w Europie
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszKatarzyna Pełczyńska-NałęczDonald TuskRząd Donalda TuskaMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Czytaj także:
imageTitle
Chińczycy docenili przeprosiny Mbappe. Co z bojkotem?
EUROSPORT
Zderzenie pociągów w Hiszpanii
Zderzenie pociągów w Hiszpanii. Wielu zabitych
Świat
Alert RCB (zdjęcie ilustracyjne)
Rosja atakuje Ukrainę. Jest alert RCB
Polska
Jak co roku w pobliżu poznańskich cmentarzy zmieni się organizacja ruchu
Tegoroczne Zaduszki wypadają w poniedziałek. Co z pracą i szkołą 2 listopada
BIZNES
Donald Trump i Benjamin Netanjahu w Knesecie
Trump o wyniku Netanjahu. "Sytuacja całkowicie się odwróciła"
Świat
Dachy uszkodzone przez tornado w Requinoa w Chile
Trąba powietrzna zniszczyła 70 domów. "Nigdy nie przeżyłem czegoś podobnego"
METEO
Zatrzymanie w Warszawie w związku z podejrzeniem przygotowania aktów dywersji
Miał pomagać w przygotowaniu aktów dywersji. Zatrzymano go w Warszawie
WARSZAWA
Ras Tanura Arabia Saudyjska rafineria shutterstock_2845935725
Atak na największą saudyjską rafinerię. Ceny szybują
BIZNES
Gadi Ajzenkot
"Społeczeństwo zagłosowało za zmianą". Lider opozycji z apelem do Netanjahu
Świat
Atak na strażnika ambasady Izraela w Belgradzie
Atak przed ambasadą Izraela. Media: napastnikiem był nastolatek
Świat
Pijany 37-latek wpadł między peron a pociąg SKM
Pijany wpadł między peron, a pociąg SKM
Trójmiasto
Oren i Alon Alexander podczas procesu w 2024 roku
"Wasze postępowanie było potworne". Znani bracia skazani
Świat
tomografia rezonans magnetyczny shutterstock_2587414503
To badanie wykrywa przerzuty. Pacjenci szukają wolnych terminów
Zdrowie
Szpital w Pyskowicach - Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego
Wyremontowali szpital, pieniędzy nie dostali. Stanęli na krawędzi
Mateusz Czajka
imageTitle
Dramat po treningu. 25-letni piłkarz nie żyje
EUROSPORT
59 min
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 10.09.2024
"Kaśka bała się, że Tusk wróci z Indii i ją odwoła". Prawdziwe powody odejścia ministry
Podcast polityczny
Mieszkańcy Targówka rozbudują instalację "Raj"
Mieszkańcy Targówka rozbudują "Raj". Chodzi o słynną instalację
WARSZAWA
imageTitle
Na korcie był jak zwierzę. Rozegrał ostatni mecz
EUROSPORT
Wypadek na skrzyżowaniu w Białej Podlaskiej
Zatrzymała się przed tirem, na ucieczkę było za późno. Nagranie
Lublin
Poszukiwany dziewięcioma listami gończymi oraz nakazem doprowadzenia zatrzymany 
Sprawdzili go po zgłoszeniu o awanturze. Był poszukiwany dziewięcioma listami gończymi
WARSZAWA
Biały Dom
"Rosji nie idzie dobrze. Dla Ukrainy jest to katastrofa"
BIZNES
imageTitle
"Wemby, pomóż". Niecodzienna sytuacja w meczu
EUROSPORT
Skutki przejścia cyklonu Arnab nad stanem Andhra Pradesh
"Domy zostały zniszczone, straciliśmy cały dobytek"
METEO
imageTitle
Znów to zrobił. Niesamowity rzut na wagę zwycięstwa
EUROSPORT
Systemy obrony powietrznej Patriot
Kosiniak-Kamysz: wygrywamy ze wszystkimi państwami europejskimi
ROZMOWA PIASECKIEGO
Donald Trump
"Była prośba". Kosiniak-Kamysz o rozmowie z Trumpem
ROZMOWA PIASECKIEGO
Olsztyn
Prezydent chce poszerzenia granic miasta. Stanowczy sprzeciw gmin
Michał Malinowski
Świadek zeznał przed sądem, że Karol Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek
Świadek przed sądem: taka była moja pierwsza myśl, że to jest prostytutka z alfonsem
FAKTY
imageTitle
Sensacja to mało powiedziane. Czwartoligowcy wyrzucili Arsenal
EUROSPORT
Systemy obrony powietrznej Patriot
Amerykanie "docenili nasze wysiłki". "Będziemy mieli dostęp do najnowszej wiedzy"
TAK JEST

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica