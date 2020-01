Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podejmie decyzję o wstrzymaniu prac Izby Dyscyplinarnej, to powinna ona de facto przestać działać - powiedział w "Kropce nad i" prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Odniósł się tym do wtorkowej decyzji Komisji Europejskiej, która wystąpi do TSUE o zablokowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. - Chaos prawny pogłębia się na życzenie rządzących - ocenił szef ludowców.