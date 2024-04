Kosiniak-Kamysz: musimy przesunąć wajchę na czas pracy w bezpośrednich zagrożeniu

- Myślę, że w najbliższych miesiącach wiele firm będzie wykonywać dużo zadań dla polskiego wojska, dla przemysłu zbrojnego. Te firmy, które są w Polskiej Grupie Zbrojeniowej same nie dadzą rady. To już dzisiaj widzimy, że brakuje mocy przerobowych - dodał.

Trzecią rzeczą mającą zapewnić bezpieczeństwo Polski - jak zaznaczył - jest świadomość obywatelska i obrona cywilna. - To jest zaangażowanie obywateli. To jest bycie gotowym na różnego rodzaju wyzwania. To jest obrona cywilna. I w obronie cywilnej również miejsce jest dla gospodarki. Bezpieczeństwo państwa i obrona państwa to nie jest obrona tylko i wyłącznie armią i instytucjami publicznymi. To jest obrona całym społeczeństwem, całym narodem - podsumował Kosiniak-Kamysz.