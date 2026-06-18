Polska Kosiniak-Kamysz o amerykańskich siłach na terenie Polski. Jest odpowiedź USA Kamila Grenczyn |

Kosiniak-Kamysz o propozycji utworzenia stałej bazy USA w Polsce i "pozytywnej" odpowiedzi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Maciej Kulczyński/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef MON wziął udział w Brukseli w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed zaplanowanym na 7 i 8 lipca szczytem Sojuszu w stolicy Turcji - Ankarze. Kosiniak-Kamysz powiedział na konferencji prasowej, że rozmawiał z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem o współdziałaniu i kolektywnej obronie oraz o sprawach związanych z bezpieczeństwem Polski i współpracy z USA. Poinformował, że otrzymał oficjalną odpowiedź na list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. - Miło jest mi poinformować, że sekretarz wojny wraz z całym swoim zespołem, Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny - powiedział szef MON.

Kosiniak-Kamysz o odpowiedzi USA

Kosiniak-Kamysz zacytował fragment otrzymanej odpowiedzi: - "Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium. Jakkolwiek ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów takiego porozumienia".

Dodał też, że wraz z szefem Pentagonu "umówili się na wspólną analizę pomiędzy ich zespołami". - Przez Radę Ministrów, przez premiera Tuska, zostałem upoważniony na ostatnim posiedzeniu do koordynacji tych działań po stronie polskiej, prowadzenia dialogu i rozmów ze stroną amerykańską, przygotowania logistycznego, finansowego, strukturalnego i Sił Zbrojnych - oświadczył szef MON.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Stała amerykańska baza w Polsce. Rząd przyjął uchwałę

Jak zaznaczył, jest to wielka operacja. Dziękował USA za przychylne rozpatrzenie polskiego wniosku o otwarcie - jak mówił Kosiniak-Kamysz - bardzo konkretnego procesu rozwoju i możliwości stałego stacjonowania wojsk amerykańskich na terytorium Rzeczypospolitej.

- Tutaj gramy wszyscy razem: pan prezydent, rząd, wszyscy Polacy, jesteśmy jedną drużyną. To jest narodowy strategiczny interes, to jest racja stanu, stała obecność wojsk amerykańskich, o którą zabiegały wcześniejsze rządy, zabiegaliśmy od wielu lat - zaznaczył.

Szef MON: NATO zdecydowało o rozwijaniu zdolności do odstraszania nuklearnego

Kosiniak-Kamysz poinformował też na konferencji prasowej o spotkaniu Grupy Planowania Nuklearnego, w której uczestniczy Polska.

- NATO podjęło decyzję o rozwijaniu zdolności do odstraszania nuklearnego. To jest odpowiedź na rozwijanie tych zdolności przez Federację Rosyjską - powiedział.

Podkreślił, że to ważna decyzja, która była dyskutowana przez wiele lat. - A dzisiaj jest bardzo jasne, pierwsze takie stanowisko od 20 lat, które mówi o rozwijaniu tych zdolności. To też jest zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i wszystkich państw uczestniczących w Grupie Planowania Nuklearnego - dodał szef MON.

OGLĄDAJ: "Rosja przegrała na całej linii", "to działa jak walec". Komentarze w TVN24