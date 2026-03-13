Polska

Kosiniak-Kamysz grzmi z mównicy sejmowej. "Wszystkie te wasze brednie możecie sobie schować"

Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: to jest sukces naszego rządu i dlatego was to tak boli
Źródło: TVN24
Wasze zacietrzewienie, wasza nienawiść do nas, do budowy silnej i bezpiecznej Polski jest tak silna i tak obłędna w swoim działaniu, że jesteście w stanie nawet głosować przeciwko modernizacji polskiej armii - mówił w Sejmie szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zwracając się do polityków opozycji sprzeciwiających się przyjęciu ustawy w sprawie programu pożyczek na zbrojenia SAFE.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. W piątek rano rząd zebrał się na nadzwyczajnym posiedzeniu, by dać odpowiedź na decyzję prezydenta o wecie. Rząd przyjął uchwałę, w której upoważnił ministrów: obrony narodowej oraz finansów i gospodarki do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE.

Podczas piątkowych głosowań w Sejmie wywiązała się burzliwa dyskusja na temat zapowiedzianego przez prezydenta weta i przyjętej przez Radę Ministrów uchwały.

Tusk: weto nas nie zatrzyma. Uchwała opublikowana

Jest decyzja prezydenta w sprawie SAFE

Z sejmowej mównicy przemawiał między innymi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Nie uniemożliwicie obrony państwa polskiego - mówił, zwracając się do opozycji. Podkreślił, że suwerenność, wolność, niepodległość, a więc - jak mówił - największe wartości w demokracji, potrzebują silnej armii, a ta potrzebuje pieniędzy na modernizację. - Nie zatrzymacie pieniędzy na modernizację polskiej armii - zwrócił się do posłów PiS.

Kosiniak-Kamysz: uczynimy polską armię najsilniejszą w Europie

Szef MON oświadczył, że rząd planuje przeprowadzić modernizację w oparciu o Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. - Z tego mechanizmu skorzystamy. On nie jest tak dobry, jak nasza propozycja, bo poprawka do ustawy wprowadzona w Wysokiej Izbie dwa tygodnie temu mówiła o ustawowej ochronie budżetu MON. Tego nie ma w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Ale tę waszą niedoróbkę dzisiaj też na posiedzeniu rządu nadrobiliśmy i w uchwale zabezpieczyliśmy budżet MON. Z niego nie będzie spłacana pożyczka z programu SAFE - powiedział.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pożyczki czasem są zaciągane od państw niebędących w UE czy NATO, takich jak Korea, na co zdecydował się w przeszłości rząd PiS. I - jak zaznaczył - to też jest dobre, jeśli taka jest potrzeba. Pożyczki - mówił - zaciągane są szczególnie w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing (FMF), na podstawie uchwały rządu. Podkreślił, że nigdy nie było w Sejmie ustawy mówiącej o tym, czy taką pożyczkę można zawrzeć.

Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

- Więc wszystkie te wasze brednie, banialuki o niekonstytucyjności działania możecie sobie schować i naprawdę tylko powspominać - powiedział pod adresem posłów PiS.

Zapewnił, że polski rząd i tak zmodernizuje polską armię. - Uczynimy polską armię do roku 2030 najsilniejszą w Europie. (...) Jeśli chcecie wesprzeć ten projekt - to zapraszam, po raz kolejny wyciągamy rękę. Na podstawie istniejących przepisów oczekujemy jutro wpływów z zysków NBP i obiecuję, że przeznaczymy je na bezpieczeństwo - oświadczył szef MON.

Szef MON: tą decyzją prezydent wypowiedział niepisaną umowę

Szef MON: tą decyzją prezydent wypowiedział niepisaną umowę

Szef MON: polityka zwyciężyła nad odpowiedzialnością

Szef MON: polityka zwyciężyła nad odpowiedzialnością

Szef MON o "nienawiści" opozycji

Minister zwrócił uwagę, że to polscy generałowie na czele z generałem Wiesławem Kukułą napisali wniosek o modernizację polskiej armii. - Na który my znaleźliśmy unijne pieniądze - dodał.

Zdaniem szefa MON, weto prezydenta ws. unijnego programu SAFE nie jest przeciwko rządowi, tylko przeciwko bezpieczeństwu Polski. - Ono w znaczącym stopniu utrudnia, ale na szczęście nie uniemożliwia przeprowadzenia strategicznego dla państwa polskiego projektu budowy bezpiecznej Polski - powiedział Kosiniak-Kamysz.

- Wasze zacietrzewienie, wasza nienawiść do nas, do budowy silnej i bezpiecznej Polski jest tak silna i tak obłędna w swoim działaniu, że jesteście w stanie nawet głosować przeciwko modernizacji polskiej armii - powiedział minister, zwracając się do polityków opozycji.

pc

Opracował Mikołaj Stępień /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Władysław Kosiniak-KamyszProgram SAFEMinisterstwo Obrony NarodowejWojskoWojsko PolskiePrawo i SprawiedliwośćKarol NawrockiDonald Tusk
Czytaj także:
Nocne opady deszczu
Tutaj nocą mogą przydać się parasole
METEO
Donald Tusk
Tusk: weto nas nie zatrzyma. Uchwała opublikowana
Polska
Robert Fico, Viktor Orban
Sankcje pod znakiem zapytania. Słowacja żąda zmian w czarnej liście
BIZNES
Kolizja autobusów na Lotnisku Chopina
Zderzenie autobusów na Lotnisku Chopina, w jednym byli siatkarze Resovii
WARSZAWA
imageTitle
Oszałamiające trafienie w NHL. Gol sezonu to mało powiedziane
EUROSPORT
Lawa przecięła autostradę na wyspie Reunion
Erupcja na wyspie. Lawa przelała się przez jedną z dróg
METEO
imageTitle
Cztery lata temu miał koszmarny wypadek. Dziś triumfuje
EUROSPORT
imageTitle
Tomasiak rozbudził apetyty przed kwalifikacjami w Oslo
RELACJA
Policja szuka sprawcy (zdjęcie ilustracyjne)
Wszedł do jubilera, rozbił szybę i ukradł biżuterię
Wrocław
Pożar na Bielanach
Pożar traw. Ogień przeniósł się na budynek
WARSZAWA
Modżtaba Chamenei
"Chamenei ranny i prawdopodobnie oszpecony"
Świat
Zderzenie na skrzyżowaniu Wawelskiej i Grójeckiej
Zjechał na chodnik, uderzył w budynek
WARSZAWA
shutterstock_2594879757
Te treści AI mają być zakazane. Unia planuje zaostrzenie przepisów
BIZNES
Karol Nawrocki
Kolejne weto Nawrockiego
Polska
Trafił do policyjnego aresztu
Mechanik włamywał się do kontenerów. Bo nie miał czym czyścić rąk
Białystok
sztuczna inteligencja, AI, roboty, technologia
Miliardy ludzi korzystają z tych samych chatbotów. Naukowcy o konsekwencjach
Świat
Jestem w trakcie leczenia onkologicznego. Mam za sobą długą drogę, ale to jeszcze nie koniec - wyznała Marta Nieradkiewicz
Marta Nieradkiewicz: jestem w trakcie leczenia onkologicznego
Kultura i styl
imageTitle
Irańczycy reagują na słowa Trumpa i wbijają szpilkę Amerykanom
EUROSPORT
Aleja Centralna, wizualizacja
Elegancka aleja zamiast krzywego chodnika
WARSZAWA
shutterstock_2697216707_1
Polak zatrzymany w Grecji. Fotografował okręty
Świat
shutterstock_2525172943
Nawet do 8 tysięcy za gromadzenie deszczówki. Nabór już wkrótce
BIZNES
Dewastacja cmentarza w Niestępowie
Zniszczono 60 nagrobków. Policja szuka sprawców
Trójmiasto
Mogą obowiązywać ostrzeżenia przed silnym wiatrem
W tym powiecie przez część weekendu może silnie wiać
METEO
Latająca cysterna KC-135 należąca do Sił Powietrznych USA
Katastrofa amerykańskiego samolotu. Cała załoga zginęła
Świat
shutterstock_2273440563
NFZ chce ciąć płatności za badania. "Bardzo radykalne"
Piotr Wójcik
shutterstock_2648362481
Zajrzeć w głąb ludzkiego ciała. Najdokładniejszy atlas narządów w historii
Zdrowie
shutterstock_2459516807
Subskrypcje z pułapką. Światowy lider zapłaci miliony za ukryte opłaty
BIZNES
Pete Hegseth, Marco Rubio
"Wewnętrzna rozgrywka" w cieniu wojny z Iranem. "Chce mieć za sobą sukces"
Sebastian Zakrzewski
imageTitle
Czekaliśmy na to osiem lat. Polska z medalem igrzysk paralimpijskich
EUROSPORT
Pal Jonson
"Polska i Szwecja nie są już partnerami, ale sojusznikami"
Polska
