Polska "Możemy się przeciwstawić". Kosiniak-Kamysz nie wyklucza referendum Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Sejm zdecydował w sprawie dwukadencyjności w samorządach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Kosiniak-Kamysz wziął udział w odbywającej się w poniedziałek w Warszawie konferencji programowej Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, założonego przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

Samorządność to fundament silnego państwa. Dziś podczas spotkania Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski rozmawialiśmy z samorządowcami o ograniczeniu centralizacji, europejskim budżecie samorządowym i zniesieniu dwukadencyjności.



Nie wystarczy mówić, że władza należy do obywateli.… pic.twitter.com/W1ELLdTrLU — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 23, 2026 Rozwiń

Kosiniak-Kamysz: z tym trzeba zerwać

Szef MON podkreślał w swoim wystąpieniu znaczenie samorządów w funkcjonowaniu współczesnego państwa i znaczenie wsparcia dla samorządów ze strony rządu czy prezydenta. Przypomniał też kwestię obowiązującej obecnie ustawy o dwukadencyjności w samorządach, którą, jak wskazał, jego środowisko uznaje za niekonstytucyjną.

- Dlatego z tymi rozwiązaniami trzeba zerwać - oświadczył prezes PSL. Jego zdaniem ci, którzy oskarżają samorządy o funkcjonowanie w nich sitw czy układów "obrażają przede wszystkich wyborców" decydujących o swoich władzach w samorządach.

Jak mówił, zniesienie dwukadencyjności byłoby de facto "przywróceniem nadrzędności konstytucji w Polsce i ustanowieniem prawa nad bezprawiem".

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska nie może sobie pozwolić na utratę doświadczonych samorządowców, którzy np. zarządzali swoimi gminami czy powiatami w czasie niedawnych kryzysów, takich jak powodzie w południowo-zachodniej Polsce jesienią 2024 roku.

Możliwe referendum ogólnokrajowe

W kontekście odrzucenia w październiku przez Sejm projektu ustawy znoszącego dwukadencyjność, Kosiniak-Kamysz wyraził nadzieję, że "ci, którzy zbłądzili, się nawrócą".

- Także w naszej koalicji, bo takich nie brakowało, zwłaszcza wśród tych, którzy mają serce po lewej stronie. Muszą mieć serce przede wszystkim dla konstytucji - wskazał szef MON.

Lider PSL stwierdził, że jeżeli Sejm uchwali taką ustawę, a prezydent ją zawetuje, to "wiemy, co mamy robić".

- Możemy się temu przeciwstawić - mówił. Wskazał w tym kontekście na możliwość zebrania 500 tysięcy podpisów i zorganizowania referendum ogólnokrajowego w tej sprawie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Dwukadencyjność w samorządach. Sejm zdecydował

Pierwszy projekt autorstwa PSL przewidujący zniesienie zasady, według której wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie kadencje, upadł w październiku w głosowaniu w Sejmie. Za przyjęciem nowelizacji Kodeksu wyborczego w tej sprawie głosowało 213 posłów, przeciw 215, a 9 wstrzymało się od głosu.

Za głosowała większość koalicji rządzącej - bez części posłów Lewicy oraz kilkorga posłów KO, w tym premiera Donalda Tuska, który wraz z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką oraz ministrem finansów Andrzejem Domańskim był wtedy z wizytą w Indiach.

Kolejny projekt trafił do komisji

Obecnie Sejm pracuje nad senackim projektem znoszącym dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W ubiegłym tygodniu Sejm nie zgodził się na jego odrzucenie w pierwszym czytaniu. Projekt został skierowany do dalszych prac w sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Dwukadencyjność organów wykonawczych gmin, połączona z wydłużeniem jednej kadencji z czterech do pięciu lat, została wprowadzona za rządów Prawa i Sprawiedliwości w 2018 r. Dotyczy ona danej gminy, czyli nie zamyka drogi do kandydowania w innej gminie, na przykład sąsiedniej.