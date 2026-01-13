Logo strona główna
Polska

Władysław Kosiniak-Kamysz: jestem prawie pewny, że Szymon Hołownia pozostanie liderem Polski 2050

Władysław Kosiniak-Kamysz: jestem prawie pewny, że Szymon Hołownia pozostanie liderem Polski 2050
Źródło: Kropka nad i TVN24
Trudno sobie wyobrazić w ogóle Polskę 2050 bez Szymona Hołowni - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 minister obrony narodowej i przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem unieważnienie wyborów w Polsce 2050 to okazja, aby Hołownia pozostał liderem swojej formacji.

W poniedziałek odbyło się głosowanie w drugiej turze wyborów na nowego szefa Polski 2050, w której brały udział ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Zostało ono unieważnione "z powodów technicznych". Politycy Polski 2050 zdecydowali we wtorek, że zwrócą się do ABW i prokuratury w związku z nieprawidłowościami podczas głosowania.

Polska 2050 - Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska
"Zewnętrzna próba ingerencji". Polska 2050 idzie do ABW i prokuratury
Patryk Michalski
13 1500 s2cl-0016
Hennig-Kloska o wyborach lidera partii: drugą turę trzeba będzie powtórzyć
Szymon Hołownia
Hołownia "nie będzie się uchylał". Nie wykluczył startu

Kosiniak-Kamysz o "opatrzności i zrządzeniu losu"

Także we wtorek Szymon Hołownia nie wykluczył startu, jeżeli wybory na przewodniczącego Polski 2050 zostaną powtórzone.

- Myślę, że sytuacja się rozwiązała i Szymon Hołownia będzie dalej liderem Polski 2050. Ja co do tego jestem prawie pewny - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Jest wicemarszałkiem, jest liderem tej formacji, jest osobą, która w nazwie tej formacji jest umieszczona, więc trudno sobie wyobrazić w ogóle Polskę 2050 bez Szymona Hołowni - ocenił wicepremier. Pełna nazwa partii to Polska 2050 Szymona Hołowni.

Jak zaznaczył lider PSL, nie obawia się on rozłamu w Polsce 2050, co mogłoby zagrozić Koalicji 15 października. - Już po dzisiejszym dniu uważam, że to opatrzność i zrządzenie losu sprawiły, że Szymon Hołownia, który chyba chciał jednak wystartować, trochę się przez te działania z ONZ-em wycofał, ale nie zrezygnował - ocenił Kosiniak-Kamysz. Dodał, że w PSL-u takich problemów z głosowaniem nie ma - że "jest to bardziej poukładane".

Hołownia ubiegał się w ONZ o stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), ale w grudniu został na nie wybrany Irakijczyk Barham Salih.

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Władysław Kosiniak-Kamysz Polska 2050 Polskie Stronnictwo Ludowe Polityka Koalicja 15 października
