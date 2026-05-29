Polska

Ruch MON po decyzji Zełenskiego

Kosiniak Bez Kitu
Szef MON o decyzji Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA"
Potępiam jego decyzję w sprawie nazwania jednostki i nie można też zapomnieć tego, co zrobił dla bezpieczeństwa Europy - mówił w programie "#BezKitu" wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z oddziałów imienia "bohaterów UPA". Poinformował też o decyzji MON.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że jeden z ukraińskich oddziałów otrzyma nazwę "bohaterów UPA". W odpowiedzi na to w piątek Karol Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Sprawę komentował w piątkowym programie"#BezKitu" w TVN24 wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak Kamysz. - Wczoraj został wezwany do Ministerstwa Obrony Narodowej attache ukraiński. Przekazaliśmy mu notę w tej sprawie. Liczę na cofnięcie tej decyzji. Oczekujemy tego, bo chcemy dobrej przyszłości - mówił.

Dodał, że nie należy przy tym zapominać o dokonaniach Ukrainy na froncie wojny z Rosją. Podkreślił, że "nikt nie zatrzymał tylu Rosjan i nie wysłał ich na drugą stronę co ukraińska armia i prezydent Zełenski".

 - Potępiam jego decyzję w sprawie nazwania jednostki i nie można też zapomnieć tego, co zrobił dla bezpieczeństwa Europy. Dzisiaj granica polskiego bezpieczeństwa leży na froncie ukraińsko-rosyjskim - zaznaczył.

Szef MON o zapowiedzi Nawrockiego: ja bym to zrobił inaczej

Wicepremier był również pytany, jak ocenia zapowiedź Karola Nawrockiego w sprawie złożenia wniosku o odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Wskazał, że "zrobiłby to inaczej", mając świadomość, iż z jednej strony decyzja Zełenskiego była "bolesna dla Polski", z drugiej zaś - że Ukraina wciąż walczy z wrogą nam Rosją.

-  Wziąłbym za telefon, zadzwoniłbym zaraz po tej informacji do prezydenta Zełenskiego i powiedział o tym, jak to jest odbierane w Polsce - oznajmił Kosiniak-Kamysz.

-  Jeżeli chcemy być przyjaciółmi, to przyjaciele rozmawiają po prostu szczerze. Jeżeli nie będzie tej szczerej rozmowy, to będą symboliczne gesty, ale one nie załatwią sprawy, one nie wyprostują i nie zbudują tych zmian - dodał.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Mikołaj Stępień
