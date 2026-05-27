Polska Kancelaria prezydenta "to nie jest pępek świata". Kosiniak-Kamysz komentuje Oprac. Justyna Sochacka |

Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii, Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w środę w Londynie traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział w środę, że rząd nie konsultował się z ośrodkiem prezydenckim w sprawie tego traktatu. - Ja oczywiście byłem w kontakcie ze stroną brytyjską i od strony brytyjskiej częstokroć miałem dużo szersze informacje na temat tego, jak przebiegają negocjacje, jak wyglądają konkretne zapisy. Nie świadczy to (o) profesjonalizmie polskiego rządu, że unika rozmów merytorycznych na temat tak ważnych spraw, jakim jest bezpieczeństwo państwa polskiego - ocenił.

Kosiniak-Kamysz: chciałbym, żeby raz kancelaria prezydenta ucieszyła się

O słowa Przydacza został zapytany na briefingu przebywający z wizytą w Kanadzie Kosiniak-Kamysz. - Chciałbym, żeby raz kancelaria pana prezydenta ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza - powiedział.

Dodał, że "szlag trafia człowieka, jak ciągle słyszy tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta". - To nie jest pępek świata - stwierdził.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo i o to dbamy".

- Co się w tym może nie podobać? - pytał. - Już był taki ktoś, kto wprowadził prezydenta na minę i prezydent nie podpisał SAFE. Myślę, że dzisiaj bardzo żałuje, że nie będzie częścią wielkiej drużyny, która modernizuje polską armię. Nie zapisał się do tej drużyny. Na własne życzenie. My chcieliśmy mu dać tę szansę - mówił szef MON.

- To dzisiaj niech nie odrzuca też drużyny, która bardzo skutecznie prowadzi politykę międzynarodową, w Ameryce Północnej, w Europie, w Unii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii dzisiaj premier Tusk, z naszymi przedstawicielami, którzy podpisują strategiczne partnerstwo. Nie dlatego, że NATO nie działa, nie dlatego, że NATO jest za słabe, tylko żeby relacje w ramach NATO i szybkość reakcji państw członkowskich była jeszcze większa - dodał.

Donald Tusk oraz Keir Starmer

Kosiniak-Kamysz: relacje polsko-kanadyjskie nigdy nie były tak silne

W środę podczas kolejnego dnia wizyty w Kanadzie Kosiniak-Kamysz wziął udział w targach obronnych CANSEC w Ottawie, gdzie odwiedził stoiska najważniejszych kanadyjskich firm zbrojeniowych i technologicznych.

Na briefingu szef MON ocenił, że relacje polsko-kanadyjskie "nigdy nie były tak silne jak dzisiaj". - Polska jest wzorem dla Kanady. Dzisiaj na targach CANSEC - to są największe kanadyjskie targi przemysłu zbrojeniowego - Polska jest wymieniana przez wiele przypadków, pokazywana jako wzór do naśladowania - podkreślił. Dodał, że Kanada inwestuje w obronę "na polski wzór".

Władysław Kosiniak-Kamysz w Kanadzie

Kosiniak-Kamysz zauważył, że "po raz pierwszy w historii robimy tak dobry grunt pod to, żeby polskie i kanadyjskie firmy tworzyły joint venture, żeby mogły integrować swoją działalność".

Szef MON przypomniał także, że Polska i Kanada są współgospodarzami Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach we wrześniu. Zapowiedział, że na wydarzenie przyjedzie minister obrony Kanady David McGuinty, z którym podpiszą umowę o wzmocnieniu relacji obronnych i umowę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

We wtorek ministrowie obrony Polski i Kanady podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w ramach programu SAFE, do którego Kanada dołączyła jako jedyny kraj spoza Unii Europejskiej.

Umowy w ramach programu SAFE

Pytany przez dziennikarzy o podpisywanie umów w ramach programu SAFE, które Agencja Uzbrojenia musi zawrzeć do końca maja, Kosiniak-Kamysz przypomniał, że po powrocie z Kanady w czwartek, piątek i sobotę "podpiszemy z polskimi firmami zbrojeniowymi w ramach programu SAFE kilkadziesiąt umów, pewnie około 40".

