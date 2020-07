Kosiniak-Kamysz: kłusownicy działają, ale nikt się do PiS nie wybiera

Nie będziemy przystawką PiS-u. Pokusy będą, ale wierzę w swoich posłów i senatorów, że żadne stołki, żadne frukta władzy nie stanowią dla nich takiej wartości, dla której poświęcą swojego wyborcę - powiedział w "Jeden na jeden" prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił również o zaproszeniu od prezydenta Andrzeja Dudy na wspólne złożenie kwiatów przed pomnikiem Wincentego Witosa.

Władysław Kosiniak-Kamysz pytany, czy po wyborach prezydenckich zadzwonił do niego Andrzej Duda, powiedział, że nie rozmawiał z nim. Przekazał jednak, że w imieniu prezydenta dzwonił do niego minister Wojciech Kolarski. Dodał, że ma informację, że także do innych szefów klubów.

- Jest zaproszenie na wspólne złożenie kwiatów przed pomnikiem Witosa jutro o godzinie 13 w setną rocznicę powstania rządu Wincentego Witosa - powiedział Kosiniak-Kamysz. - Jeżeli zaprasza wszystkich szefów klubów i w setną rocznicę chce to uczcić, to jest też rolą prezydenta - ocenił. Pytany, czy przypisuje temu większe znaczenie polityczne, odpowiedział: "myślę, że prezydent chce teraz, zresztą zapowiada, że to będzie inna kadencja".

Odniósł się do apelu, z jakim prezydent Andrzej Duda na kilka dni przed wyborami prezydenckimi, które odbyły się 12 lipca zwrócił się do polityków, którzy "są zaangażowani po stronie PSL, Koalicji Polskiej, Konfederacji, by spotkać się na spokojnie po 12 lipca, porozmawiać o sprawach, które są najistotniejsze".

- To było zaproszenie przedwyborcze dla wyborców, a nie partii politycznej, myślę, tylko skierowane do mnie, żeby uwieźć tych, którzy nam mnie głosowali, czy są sympatykami naszymi - ocenił prezes PSL.

Kosiniak-Kamysz: jest zaproszenie od prezydenta Dudy na wspólne złożenie kwiatów przed pomnikiem Witosa

"Nikt się do PiS-u nie wybiera"

Pytany był również o ewentualne przeciąganie przez PiS polityków klubu Koalicja Polska PSL-Kukiz15. - Nie będziemy przystawką PiS-u. Nikt się do PiS-u nie wybiera. To, że kłusownicy działają, tak, okres ochronny w polskiej polityce nie funkcjonuje. Od 2015 roku różne sygnały do moich posłów senatorów (docierają-red.) - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz na pytanie, czy jest pewien, że nikt się nie da skusić, odpowiedział, że "pokusy będą, ale wierzy w swoich posłów i senatorów, że żadne stołki, żadne frukta władzy nie stanowią dla nich takiej wartości, dla której poświęcą swojego wyborcę".

