Polska Jest termin podpisania SAFE.

"Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE"

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała wdrożyć SAFE, ale nie uniemożliwiło to rządowi zaciągnięcia pożyczki od Unii Europejskiej na podstawie obowiązujących przepisów.

- Wszystko wskazuje na to, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE. Otworzymy linię kredytową na zakup sprzętu - powiedział w rozmowie z dziennikarzami szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister przekazał, że środki zostaną wykorzystane na zakup między innym dronów i systemów antydronowych oraz sprzętu dla wojsk obrony cyberprzestrzeni. Większość zamówień będzie realizowana przez polskie firmy, w tym Hutę Stalowa Wola, MESKO, Rosomak, Jelcz.

- To, czego nie produkujemy, na przykład samolotów do tankowania w powietrzu i do transportu, tak zwane MRTT, będziemy kupować u naszych sojuszników - dodał.

Jak przyznał wicepremier, czasu na skorzystanie ze środków SAFE jest mało. - Weto prezydenta utrudniło nam funkcjonowanie, ale nie przeszkodziło. Doprowadziliśmy do finału, ten finał w najbliższy piątek, jeśli wszystko już pójdzie sprawnie z Komisją Europejską - podkreślił.

Agencja Uzbrojenia już składa zlecenia za środki z SAFE, jak poinformował minister, zatem "maj to będzie miesiąc wielu umów z polskim przemysłem zbrojeniowym".

"Dla nas bardzo ważne jest, żeby wojska pozostawały w Europie"

Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany o doniesienia o tym, że prezydent USA Donald Trump chce ograniczyć liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech.

- Dla nas bardzo ważne jest, żeby wojska pozostawały w Europie, pozostawały w Polsce. I niezależnie od tego, co się dzieje w Niemczech, my prowadzimy rozmowy nie tylko nad utrzymaniem kontyngentu w Polsce, ale nad jego zwiększeniem, więc polska strategia jest niezmienna - odpowiedział.

Jak mówił wicepremier, w obronności Polska liczy nie tylko na współpracę transatlantycką, ale także ze Szwecją, Turcją i w ramach grupy E5. Tworzą ją Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Polska. Zwrócił uwagę, że Polska ma trzecią największą armię w NATO, po USA i Turcji.

Dziennikarze pytali też, czy w związku z wojną z Iranem będą opóźnienia w dostawie amerykańskiego sprzętu do Polski.

- Jeśli chodzi o baterie Patriot, tutaj nie mamy sygnałów, żeby były opóźnienia. Już wcześniej, oczywiście, mówiłem, że w stosunku do innego sprzętu, czasem elementów, które kupujemy, może dojść do opóźnień. Takie informacje otrzymujemy ze strony amerykańskiej. Jesteśmy w kontakcie. Na razie one nie są na skalę, która by powodowała jakieś drżenie w nas - odpowiedział Kosiniak-Kamysz.

Program SAFE i termin do końca maja

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem do końca maja państwa członkowskie będą mogły samodzielnie zamawiać sprzęt zbrojeniowy w ramach SAFE. Po tym terminie będą musiały do każdego zakupu szukać krajów partnerskich. Dla Polski to kluczowy termin, bo większość planowanych przez nas zakupów to zamówienia w polskim przemyśle.

Unijny program SAFE przewiduje 150 miliardów euro (około 637 miliardów złotych) wsparcia w postaci między innymi nisko oprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. KE przyznała Polsce ogółem 43,7 miliarda euro (około 186 miliardów złotych). Zgodnie z deklaracją rządu, 89 procent funduszy trafi do polskiego przemysłu i gospodarki.

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE - zakładała ona stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki. W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę ws. Programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE.

Pożyczkę zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność.

