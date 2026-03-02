Kosiniak-Kamysz: jesteśmy zainteresowani wszystkimi projektami odstraszania nuklearnego Źródło: TVN24

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przebywał w poniedziałek z wizytą w Waszyngtonie, gdzie wziął udział w uroczystości pośmiertnego odznaczenia poległego amerykańskiego żołnierza Medalem Honoru. Jak powiedział w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną, spotkał się przy okazji z amerykańskimi urzędnikami, w tym z sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem.

- Mamy bardzo dużo wspólnych tematów na wschodniej flance. Dla mnie to jest najważniejsze. Oczywiście Iran przewijał się też w ogólnych dyskusjach w kuluarach podczas tego spotkania - zrelacjonował Kosiniak-Kamysz.

W ocenie ministra atak na Iran nie zagraża wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski, ale może wpłynąć na dostawy uzbrojenia dla walczącej Ukrainy. - Amerykańskie fabryki (...) są zapchane pod korek, mówiąc kolokwialnie, zamówieniami, nie wyrabiają, muszą wrzucić szósty bieg - wyjaśnił.

- Potrzebujemy tego przyspieszenia przemysłu zbrojeniowego. Dlatego właśnie Europa musi robić więcej, dlatego program SAFE, dlatego zbrojenia Polski, żeby Europa była równorzędnym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa dla Stanów. Dzisiaj nie jest - ocenił wicepremier.

Unijny program SAFE przewiduje łącznie 150 miliardów euro (około 636 miliardów złotych) na nisko oprocentowane pożyczki na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska ma z niego otrzymać 43,7 miliarda euro (około 185 miliardów złotych).

Odstraszanie nuklearne. Polska zainteresowana "wszystkimi projektami"

Minister potwierdził to, co przekazał w poniedziałek premier Donald Tusk: że Polska jest zainteresowana udziałem we francuskiej inicjatywie odstraszania nuklearnego.

- Dzisiaj było ważne wystąpienie też prezydenta Macrona w tej sprawie właśnie, otwierające możliwość rozmów choćby z Polską, ze Szwecją, w odstraszaniu nuklearnym. Jesteśmy zainteresowani odstraszaniem nuklearnym. Wszystkimi projektami. Zarówno Nuclear Sharing, jak i projektami europejskimi. To wszystko jest w ramach NATO, więc ja jestem tu spokojny - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Na pytanie o oburzenie kancelarii prezydenta, że Karol Nawrocki nie był informowany o tej inicjatywie, wicepremier odpowiedział, że "chyba nie ma tu żadnych uchybień".

- Jest propozycja prezydenta Macrona i jest pozytywna odpowiedź szefa rządu na przedstawioną propozycję. Żadne umowy w tym zakresie nie zostały zawarte ani podpisane - powiedział minister. - Myślę, że nie ma problemu z kontaktem z kancelarią prezydenta i wszystkie kwestie są na bieżąco wyjaśniane - dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że francuska inicjatywa nie kłóci się z istniejącym NATO-wskim programem Nuclear Sharing, a także że z perspektywy MON nie ma powodu do sporu z prezydentem.

Na poniedziałkowej uroczystości prezydent USA Donald Trump pośmiertnie odznaczył sierżanta Michaela Ollisa Medalem Honoru. 24-letni Ollis zginął w 2013 roku w Afganistanie, kiedy zasłonił ciałem rannego żołnierza z Polski. Żołnierz ten, kapitan rezerwy Karol Cierpica, wygłosił przemówienie z tej okazji. Donald Trump ze swojej strony podkreślił polsko-amerykańskie więzy krwi.

