Polska Kosiniak-Kamysz gotowy na spotkanie z prezydentem. "Będę chętnie współpracował" Oprac. Mikołaj Stępień |

Kosiniak-Kamysz o obecności wojsk USA w Polsce i spotkaniu z prezydentem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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W ostatnich dniach polski prezydent przebywał z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Jak informował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, Nawrocki rozmawiał z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem, który zapewnił, że planowane redukcje obecności amerykańskiej w Europie nie dotkną Polski. Trump - jak przekazał prezydencki minister - podtrzymał też publiczną deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych pięciu tysięcy żołnierzy.

Szef MON: jestem gotowy na spotkanie z prezydentem

Przydacz zapowiedział, że po powrocie ze Stanów Nawrocki zaprosi Kosiniaka-Kamysza na spotkanie, bo - jak mówił - "deklaracje po stronie amerykańskiej trzeba wypełnić konkretami", a "za te konkrety w naturalny sposób musi odpowiadać MON".

W środę podczas konferencji prasowej w Warszawie szef MON był pytany o to, kiedy odbędzie się jego spotkanie z prezydentem. - Spotkanie z prezydentem Nawrockim - jak tylko będzie zaproszenie. Ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem - odpowiedział Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Co z amerykańskimi żołnierzami w Polsce?

Wicepremier pytany był również o harmonogram działań rządu dotyczący sprowadzenia do Polski kolejnych tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz o to, kiedy realnie mogliby oni zacząć stacjonować w naszym kraju. Szef MON przypomniał w tym kontekście, że 29 maja wystosował list do szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, w którym zadeklarował gotowość do utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. - W ślad za tym Rada Ministrów wczoraj przyjęła uchwałę upoważniającą mnie do koordynacji tych działań po stronie polskiej - przypomniał.

Przyjęta przez rząd we wtorek uchwała w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy Sił Zbrojnych USA na terytorium Polski ma umożliwić m.in. prowadzenie konsultacji i uzgodnień ze stroną amerykańską oraz przygotowanie propozycji dotyczących lokalizacji bazy, niezbędnej infrastruktury, kosztów przedsięwzięcia i źródeł jego finansowania.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że powstanie takiej bazy to "wielki proces". - Przygotowanie infrastruktury, zabezpieczenie środków, zbudowanie bazy, a najpierw przygotowanie umowy - wyliczał.

Stała baza USA w Polsce. "Przechodzimy do najbardziej zaawansowanego etapu"

Jak zaznaczył szef MON, Polska wykonuje "wszystkie zadania, które są ważne, żeby pokazać gotowość, zdolność, otwartość i chęć partycypacji (...) w procesie i budowy, i funkcjonowania" stałej amerykańskiej bazy na terenie Polski. - To są następne tygodnie, miesiące i lata pracy nad tym projektem - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Dodał, że o stałą, zwiększoną amerykańską obecność w Polsce zabiegało kilkanaście rządów. - Dzisiaj przechodzimy do fazy najbardziej zaawansowanej w tym procesie - ocenił.

We wtorek w Radiu Wnet rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że prezydent Nawrocki chce porozmawiać z szefem MON na temat "przygotowań do stworzenia warunków" dla funkcjonowania stałej bazy amerykańskiej w Polsce, o zwiększeniu potencjału obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju, "szeregu warunków logistycznych, które stawiają Amerykanie" oraz o nakładach finansowych, które musi ponieść Polska.

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