"Trzecia Droga jedzie dalej". Wspólna deklaracja Hołowni i Kosiniaka-Kamysza

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że dokumenty w sprawie uchylenia immunitetu posłowi Konfederacji Grzegorzowi Braunowi zostały przekazane do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Mówił też, że "ma mieszane uczucia" co do wniosku Lewicy o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka. - PiS bardzo by chciał zobaczyć Prezydium Sejmu bez żadnego przedstawiciela opozycji, bo to mu bardzo pasuje do narracji - powiedział marszałek na spotkaniu z uczniami liceum w Warszawie. Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił w grudniu świece chanukowe w Sejmie.