Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia potwierdzają "pierwszy krok" do współpracy

Tak, chcemy stworzyć jedną listę spraw do załatwienia - potwierdził w Senacie szef Polski 2050 Szymon Hołownia na wspólnej konferencji z szefem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Nie jest to jednoznaczne ze wspólną listą wyborczą. W tej kwestii liderzy niczego nie zadeklarowali.

- Staje dzisiaj przed wami lekarz i działacz społeczny, ale też, to chyba symboliczne, staje dzisiaj przed wami dwóch liderów najstarszej i najmłodszej partii żywo działających w polskiej polityce. To moment symboliczny i bardzo ważny, bo chcemy wam odpowiedzieć na te pytania, które często są wobec nas kierowane. Tak, chcemy stworzyć jedną listę, jedną listę spraw do załatwienia, wspólną listę spraw do załatwienia - oświadczył w Senacie Szymon Hołownia.

Według niego jest to coś, "na co Polacy czekają już od tak dawna, mając dość politykierstwa, sporów i zabijanek, które toczą się nad ich głowami". - Wszyscy, i Władek i ja, i pewnie nie tylko my, dostajemy setki wiadomości, setki telefonów: "kiedy wreszcie zajmiecie się tym, co naprawdę nas żywo dotyczy". Dzisiaj jest wielka wojna o to, za których rządów ludziom żyło się biedniej, a my chcemy wreszcie, żeby ktoś powiedział, jak sprawić, żeby ludzie w Polsce byli choć trochę bogatsi - powiedział.

- Dlatego zdecydowaliśmy się z Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem na ten krok, który jest pierwszym krokiem w naszej, mam nadzieję, długiej i owocnej współpracy. Chcemy stworzyć taką listę, chcemy stworzyć listę najważniejszych spraw do załatwienia przez przyszły rząd w ciągu pierwszych stu dni po przejęciu władzy i tych, które trzeba załatwić, przyjąć w ciągu kadencji, w ciągu czterech lat - przekazał. - Wiemy ile nas różni, ale wiemy też, ile rzeczy już nas łączy, jeżeli chodzi o te sprawy, które wypracowaliśmy, ale żeby nadać temu procesowi porządek i żeby wreszcie zaczęło się dziać to, co już dawno powinno na opozycji się zacząć dziać - dodał.

Jak mówił, w tym celu powołany zostanie "zespół ekspertów, wspólny zespół w którym będą uczestniczyli politycy i polityczki, aktywiści i aktywistki z obu stron, eksperci Instytutu Macieja Rataja, Instytutu Strategie 2050, który wypracuje katalog tych spraw".

Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia w Senacie PAP/Piotr Nowak

Kosiniak-Kamysz: jesteśmy gotowi z planem dla Polski

Kosiniak-Kamysz mówił, że "jedna lista spraw do załatwienia jest kluczowa, bo dzień po wyborach nie będzie czasu na zastanawianie".

- Jak patrzymy na nasze programy, nasze dziesięć punktów programowych, to już tam jest kilka punktów wspólnych, poszanowanie dla praworządności i przywrócenie jej, poszanowanie dla konstytucji i przywrócenie roli konstytucyjnego państwa prawa, kwestia bezpieczeństwa, bycia w Unii Europejskiej, ale też sprawy taniej, czystej, zielonej energii, bezpieczeństwo energetyczne. To są sprawy samorządu, wspólnot lokalnych, decentralizacji państwa, Polski lokalnej - wymieniał.

Szef ludowców przekonywał, że "nie ma wroga w formacjach demokratycznych". - Tutaj musi być współpraca, życzliwość, otwartość, niezależnie (od tego - red.), jak się pójdzie do wyborów. Będziemy chcieli ten plan dla Polski, tę jedną listę wspólnych spraw, realizować jak najszerzej i realizować wspólnie - mówił. - Jesteśmy gotowi, żeby powołać zespół pomiędzy naszymi formacjami, jesteśmy gotowi z planem dla Polski, z jedną listą spraw do załatwienia - powtórzył.

Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz PAP/Piotr Nowak

Autor:akw/adso

Źródło: TVN24