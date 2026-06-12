Polska Kosiniak-Kamysz i Błaszczak podali sobie dłonie. Dzięki Nawrockiemu Oprac. Paulina Borowska |

Prezydent zaprosił Błaszczaka i Kosiniaka-Kamysza, aby podali sobie dłonie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W piątek rano odbyły się uroczyste przeloty myśliwców F-35 w ramach rajdu pod nazwą "Powitanie z Polską". Maszyny przeleciały nad Gdańskiem, potem nad Warszawą i Krakowem. Następnie w ich nowym "domu" - 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku w województwie łódzkim rozpoczęło się oficjalne przyjęcie maszyn do służby. Na uroczystości pojawił się między innymi prezydent Karol Nawrocki, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także były szef MON Mariusz Błaszczak.

Kosiniak-Kamysz i Błaszczak podali sobie dłonie

Tuż przed południem, podczas uroczystości, przemówienie wygłosił prezydent Nawrocki. Po jego zakończeniu doszło do niecodziennej interakcji między trzema politykami. Nawrocki najpierw uścisnął dłoń Kosiniaka-Kamysza, a następnie Błaszczaka. Chwilę potem zachęcił, by także obaj ministrowie zrobili między sobą to samo.

Wywiązała się krótka rozmowa, która jednak nie była dobrze słyszalna. W pewnym momencie zgromadzone wokół osoby zareagowały śmiechem.

Kosiniak-Kamysz i Błaszczak podali sobie dłonie Źródło zdjęcia: TVN24

Przemówienia na uroczystości

W swoim przemówieniu prezydent Nawrocki podkreślił, że "za sprawą wielozadaniowych samolotów F-35 "Husarz" piątej generacji Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, bezpieczniejsza". Mówił, że "polski pilot w amerykańskim sprzęcie" dowodzi tego, jak "strategiczne relacje i partnerstwo są dzisiaj bardzo potrzebne Polsce i USA".

Po nim zabrał głos szef MON. Kosiniak-Kamysz pokreślił, że "to nie tylko pokazanie naszej siły, ale też roli, jaką Polska odgrywa w budowaniu architektury bezpieczeństwa".

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